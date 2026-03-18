Il calcio europeo a Gualdo Tadino: il 25 e 28 marzo le qualificazioni UEFA Under 17 allo stadio “Luzi”

Lo stadio “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino ospiterà il 25 e il 28 marzo due gare ufficiali delle qualificazioni europee Under 17 UEFA.

Si tratta del Gruppo A2 della Lega A del secondo turno di qualificazione, che coinvolge Italia, Portogallo, Romania e Islanda, con le partite del girone distribuite tra Gualdo Tadino, Gubbio e Perugia.

Al “Luzi” sono in programma due sfide: mercoledì 25 marzo alle ore 14 Islanda-Romania, sabato 28 marzo alle ore 12 Portogallo-Romania.

In palio c’è l’accesso alla fase finale del Campionato Europeo Under 17, in programma a maggio in Estonia, oltre a punti validi per la qualificazione al Mondiale di categoria. Entrambe le partite sono a ingresso gratuito.

Per Gualdo Tadino è la prima volta che vengono disputate gare ufficiali inserite nel calendario UEFA. In passato lo stadio aveva già accolto la Nazionale Italiana Under 18 in alcune amichevoli internazionali contro Iran e Romania, incontri che avevano visto in campo giocatori poi affermatisi nel calcio professionistico, tra cui Meret, Dimarco, Barella e Cutrone.

Le qualificazioni europee rappresentano tuttavia un contesto diverso: non amichevoli, ma partite ufficiali con una posta in gioco concreta. Un’occasione per il pubblico locale di seguire dal vivo alcune delle nazionali giovanili del continente in una competizione che conta.

“E’ un privilegio per noi poter ospitare un evento UEFA a Gualdo Tadino – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi – Gli investimenti fatti nell’impianto sportivo “Carlo Angelo Luzi”, dalla riqualificazione degli spogliatoi al rifacimento del manto erboso, si sono rivelati strategici e lungimiranti per dare visibilità alla nostra città. Il Luzi sarà il degno palcoscenico di un evento calcistico internazionale di alto livello come sono le fasi finali del Campionato Europeo Under 17”.

“Quello che la nostra città si appresta a vivere il 25 e 28 marzo è un momento storico, che segna una tappa straordinaria nel percorso di crescita della nostra città. Dopo aver ospitato negli anni passati per due volte la nazionale italiana under 18, questa volta sarà un piacere far disputare le qualificazioni europee UEFA Under 17 allo stadio ‘Carlo Angelo Luzi’ e rappresenta per noi motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione”, ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti.

Il primo cittadino gualdese ha ringraziato la FIGC nazionale e il presidente del Comitato Regionale Umbria, Luigi Repace, per aver scelto Gualdo Tadino per questo evento.

“Questa decisione premia il lavoro, la capacità organizzativa e quanto fatto dall’amministrazione comunale nello sport in questi anni”, ha proseguito, sottolineando “la sinergia che si è creata tra gli uffici comunali per produrre tutta la documentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell’evento e la società Gualdo FC che si è resa disponibile per i servizi necessari per le due partite.“

Presciutti ha rimarcato il valore delle strutture sportive cittadine, che accoglieranno una manifestazione di respiro internazionale, in particolare lo stadio ‘Carlo Angelo Luzi’ che si conferma tra i migliori impianti dell’Umbria, all’altezza di ospitare competizioni di altissimo livello.

“Siamo pronti ad accogliere atleti, staff e tifosi in un clima di entusiasmo e partecipazione, consapevoli che eventi come questo rappresentano non solo una grande vetrina sportiva, ma anche un’importante occasione di promozione per tutta la nostra comunità. Invito tutti, sportivi e non, giovani e meno giovani, a partecipare numerosi, sarà una festa dello sport e un’opportunità unica per vivere da vicino il grande calcio internazionale e sostenere i talenti del futuro“, ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino.