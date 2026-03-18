“Caccia alle Uova di Pasqua”, sabato 21 marzo divertimento e solidarietà a Gualdo Tadino

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà a Gualdo Tadino sabato prossimo 21 marzo con la “Caccia alle Uova di Pasqua“, che si terrà a partire dalle ore 16 in Piazza Martiri della Libertà.

L’iniziativa nasce per sostenere le attività del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, associazione che da anni è un punto di riferimento fondamentale nel supporto alla ricerca e nell’assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Sostegno a questo evento è arrivato dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino che ha concesso il patrocinio oneroso con l’erogazione di un contributo economico diretto e l’autorizzazione all’uso dello stemma comunale per la comunicazione.

In caso di meteo avverso, la manifestazione verrà posticipata ai giorni immediatamente successivi per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza.

Apprezzamento da parte dell’assessore comunale al welfare, istruzione e cultura Gabriele Bazzucchi: “Sosteniamo con profonda convinzione questa iniziativa che riesce a coniugare la spensieratezza dei nostri bambini con un messaggio di solidarietà di straordinaria importanza” – ha detto.

“Il lavoro svolto dal Comitato per la Vita Daniele Chianelli è un esempio virtuoso di dedizione e cura verso il prossimo, e come amministrazione comunale siamo orgogliosi di offrire il nostro patrocinio e un contributo concreto a questa causa. Invito calorosamente tutte le famiglie e la cittadinanza a partecipare in Piazza Martiri della Libertà: ogni sorriso sarà un gesto di speranza e vicinanza per chi sta affrontando sfide difficili. Trasformiamo questo momento di festa in una grande testimonianza di comunità e generosità”, ha detto ancora Bazzucchi.

“Un sentito ringraziamento a Erminia Menichelli, coordinatrice del gruppo territoriale del Comitato Daniele Chianelli, Natascia Santini di CreaMe e la scuderia La Casa degli Angeli per la loro disponibilità e partecipazione attiva”, ha concluso l’assessore.