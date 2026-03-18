Celebrazioni pasquali a Gualdo Tadino, presentato il calendario

Gualdo Tadino si prepara alla Pasqua 2026 con un calendario di iniziative religiose e civili presentato martedì 17 marzo nella Sala Consiliare del Comune.

A illustrare il programma delle celebrazioni pasquali sono stati Giuseppe Ascani e Carlo Catanossi del Comitato delle Celebrazioni Pasquali, insieme al vicario foraneo don Michele Zullato, alla vicesindaco Paola Gramaccia e all’assessore alle politiche sociali e culturali Gabriele Bazzucchi.

Alla conferenza hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni locali, delle Confraternite, della banda musicale cittadina e il presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Christian Severini.

Il progetto nasce sulla scia dell’anno del Centenario del Beato Angelo, che aveva già mobilitato la comunità attorno a un ricco programma di eventi.

“Una volta terminato, molta gente ci ha chiesto di continuare a fare un cammino insieme — ha spiegato Giuseppe Ascani — Abbiamo deciso di proseguire questo percorso basato sul rafforzamento di legami comunitari. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a dar vita questo programma.“

Il calendario raccoglie iniziative già consolidate accanto ad altre più recenti, tutte animate dallo spirito di volontariato che caratterizza l’organizzazione.

Don Michele Zullato ha ricordato il significato spirituale che fa da sfondo all’intero programma: “La Pasqua è il cuore della vita cristiana. Questi momenti, che uniscono fede, tradizione e coinvolgimento popolare, rappresentano un’occasione preziosa per ritrovarsi come comunità”.

L’arcidiacono ha anche aperto alla prospettiva di un allargamento futuro: se la partecipazione sarà autentica, ha detto, altri soggetti potranno aggiungersi al calendario negli anni a venire.

Il sindaco Massimiliano Presciutti è intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti, nello specifico da Chicago dove si trovava in qualità di presidente della Provincia di Perugia per la cerimonia di accensione della Fiaccola della Pace nell’ambito del gemellaggio di fede tra Cascia e la più grande città dell’Illinois. “Con queste iniziative prosegue questa bella opera di comunità — ha detto Presciutti — Tutti i volontari che stanno partecipando a questo calendario di eventi vanno ringraziati. E’ un segnale che la nostra comunità è unita e non solo in occasione della Pasqua, rappresentando un elemento fondamentale dell’identità di Gualdo Tadino e contribuendo a rendere la città viva e attrattiva”.

Carlo Catanossi ha chiuso sottolineando la continuità del percorso: “Per il secondo anno siamo qui a presentare il calendario delle celebrazioni pasquali, alcune già esistenti, altre più nuove, altre più storiche ma che insieme danno un significato e dei contenuti. Quello che stiamo organizzando parte dal nostro essere cristiani ed è legato alle tradizioni del territorio e della città. Lo spirito di servizio e di volontariato che anima la realizzazione di questo calendario dimostra ancora una volta quanto la nostra comunità sappia unirsi attorno ai propri valori e alle proprie usanze. L’obiettivo è quello di continuare a condividere momenti di fede e partecipazione, tramandando alle nuove generazioni un patrimonio culturale e religioso che appartiene a tutta la città”.”.

La vicesindaco Paola Gramaccia ha concluso la conferenza stampa ringraziando “tutti i soggetti che contribuiscono a questo calendario di iniziative sarebbe troppo riduttivo. Voi siete la vera essenza di quella cultura che è legata alla devozione e a quello che è la nostra appartenenza. Vedere che dopo il Centenario del Beato Angelo questo gruppo di persone ha ancora entusiasmo e voglia di fare è davvero incredibile. Come amministrazione abbiamo cercato di dare il nostro contributo. Noi ci siamo e ci saremo per supportare questo genere di iniziative molto importanti per tutta la nostra comunità”.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

San Lazzaro e il Canto della Passione

Le celebrazioni inizieranno domenica 22 marzo con la tradizionale festa di San Lazzaro, accompagnata dal suggestivo Canto della Passione e dalla distribuzione dei lupini, uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione gualdese.

Venerdì di Passione e Madonna di Rigali

Venerdì 27 marzo si terrà l’antica festa della Madonna di Rigali, uno dei momenti più sentiti nelle frazioni del territorio.

Domenica delle Palme

La Domenica delle Palme, il 29 marzo, segnerà l’inizio della Settimana Santa con la rievocazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. La processione partirà dalla chiesa di San Donato alle ore 9.45 e raggiungerà la Cattedrale di San Benedetto.

Traslazione della Madonna Addolorata

Lunedì 30 marzo avrà luogo la traslazione della statua della Madonna Addolorata dalla chiesa del Bambin Gesù alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone alle ore 20.45

Traslazione del Salvatore

Martedì 31 marzo, Martedì Santo, è prevista la traslazione del Salvatore dalla chiesa di Santa Margherita alla chiesa di San Francesco alle ore 20.45

Giovedì Santo

Il 2 aprile, Giovedì Santo, si terrà il rito dell’Adorazione del Sacramento nelle chiese della città, che resteranno aperte fino alle ore 23.

Venerdì Santo e Sacra Rappresentazione

Il momento centrale delle celebrazioni sarà venerdì 3 aprile, con la Celebrazione della Passione e la tradizionale Sacra Rappresentazione, che vedrà l’uscita dei simulacri dalle quattro chiese del centro storico.

Sabato Santo

Il 4 aprile, Sabato Santo, si terrà la tradizionale benedizione dei cibi per la colazione pasquale, seguita dalla Veglia Pasquale.

Pasqua di Resurrezione

Domenica 5 aprile si celebrerà la Pasqua di Resurrezione con le liturgie solenni nelle chiese cittadine.

Festa della Madonna di Montecamera

Le celebrazioni si concluderanno martedì 7 aprile con la secolare Festa della Madonna di Montecamera, appuntamento molto sentito dalla comunità.