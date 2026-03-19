Ultimi giorni per visitare “Luci sulla città” di Daniele Amoni a San Francesco, la mostra chiude il 22 marzo

Restano pochi giorni per visitare “Gualdo Tadino: luci sulla città“, la mostra fotografica di Daniele Amoni ospitata nella chiesa monumentale di San Francesco.
L’esposizione, aperta dal 13 febbraio, chiude domenica 22 marzo: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Il lavoro di Amoni propone una Gualdo Tadino ripresa nelle ore di luce più ricercate dai fotografi: dall'”ora dorata” del tramonto all'”ora blu” del crepuscolo, quando la città cambia volto e i vicoli medievali, le architetture e i dettagli urbani assumono una qualità diversa.
Non si tratta di una semplice documentazione fotografica, ma di un racconto visivo che cerca l’anima dei luoghi: scorci familiari restituiti in una luce insolita, superfici e volumi che di giorno passano inosservati e che al calar della sera acquisiscono una presenza diversa.
Un racconto per immagini che unisce storia, architettura e paesaggio naturale, restituendo il patrimonio della città attraverso uno sguardo ravvicinato e personale.
La mostra si inserisce all’interno del progetto “Francesco: il cammino di Gualdo” e ha segnato l’apertura ufficiale delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Numerosi i visitatori che l’hanno attraversata nel corso delle settimane di apertura.
Per chi non l’ha ancora vista, questo fine settimana è l’ultima occasione.