Festa di San Giuseppe a Corcia: tre giorni di fede, frittelle, freccette e un villaggio per bambini

La frazione di Corcia di Gualdo Tadino celebra questo fine settimana la Festa di San Giuseppe con tre giorni di appuntamenti religiosi e di iniziative per tutti.
Il programma, dal 20 al 22 marzo, alterna momenti spirituali a serate di gioco e intrattenimento, con un occhio di riguardo ai più piccoli.
Il programma religioso prevede per giovedì, venerdì e sabato sera alle 20,30 rosario e santa messa.
Sabato 21 marzo alle 20 santa messa seguita dalla processione di San Giuseppe. Domenica 22 marzo due messe, alle 10 e alle 16.
Il programma ricreativo parte già questa sera, venerdì 20 marzo, con una gara di briscola alle 21. Sabato stesso orario per il Torneo Dart Master di freccette. Domenica mattina alle 11 è in programma l’arrivo dell’escursione CAI.
Nel pomeriggio di domenica la festa si apre ai più piccoli con “Corciabilandia“, la città dei papà e dei bambini, realizzata in collaborazione con l’associazione CreaMe: dalle 15 un villaggio con gonfiabili, spettacoli di bolle, balli e giochi, completamente gratuito.
Sempre domenica, la tradizionale pesca con numerosi premi, la ruota della fortuna e i dolci tipici della ricorrenza: frittelle di San Giuseppe e lupini per tutti.