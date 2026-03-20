Cimitero di San Facondino, arrivano altri 247mila euro dai fondi post sisma 2016

Sono stati trasferiti 247.800 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria per l’intervento al Cimitero Civico di San Facondino di Gualdo Tadino.

Si tratta del secondo acconto sul contributo complessivo previsto, che si aggiunge a un primo trasferimento di 165mila euro già effettuato in precedenza, che porta le risorse già assegnate al 50% del totale. L’operazione rientra nell’Ordinanza n. 109/2020, che definisce il quadro delle opere pubbliche nei territori del cratere sismico.

Il cantiere riguarderà in particolare la cosiddetta scalinata, nella parte storica del cimitero, immediatamente alle spalle della cappella, caratterizzato dalla presenza appunto di una scalinata che conduce alla parte superiore del complesso.

Si tratta di uno dei settori più antichi, realizzato a cavallo tra il 1800 e il Novecento. La scalinata fu avviata sul finire degli anni Trenta e terminata subito dopo la guerra. L’intervento consisterà nella messa in sicurezza dell’intera area, con i lavori già appaltati dal Comune di Gualdo Tadino. Prima di procedere con l’opera principale, verrà realizzato un numero di loculi provvisori come lavoro propedeutico.

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha commentato il provvedimento sottolineando il valore degli interventi sui cimiteri: “La ricostruzione pubblica continua a produrre risultati concreti. Intervenire su luoghi simbolici e identitari come i cimiteri significa restituire dignità, memoria e sicurezza alle comunità. È un lavoro silenzioso ma fondamentale, che testimonia il cambio di passo che abbiamo impresso all’intero processo di ricostruzione. Ringrazio la Regione Umbria, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Massimiliano Presciutti per la loro collaborazione”.

Castelli ha anche ringraziato la Regione Umbria, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Massimiliano Presciutti per la collaborazione.