Acli Morano Madonnuccia, nuovo direttivo con tanti giovani. Alla guida Roberto Bianconi

Rinnovato il Comitato del Circolo Acli di Morano Madonnuccia, che si presenta con una squadra giovane, pronta a proseguire nel solco dell’impegno sociale e associativo sul territorio.

Il nuovo assetto è stato definito al termine dell’assemblea ordinaria del Consiglio, tenutasi il 27 marzo scorso, con la successiva assegnazione delle cariche formalizzata il 31 marzo.

Alla guida del Circolo è stato eletto Roberto Bianconi, affiancato dal vicepresidente Alessio Santini e dalla segretaria Chiara Pierelli.

Il ruolo di tesorieri è stato affidato a Matteo Bianconi, Lorenzo Capoccia e Valerio Gatti, mentre completano il Consiglio Debora Berettini, Sofia Provvedi, Elisa Monini, Erica Bianconi e Alessandro Papi.

Un gruppo che si distingue per la presenza di molti giovani, elemento che caratterizza il nuovo Comitato e che viene visto come un valore aggiunto per il futuro dell’associazione.

Accanto all’entusiasmo delle nuove generazioni, resta il riferimento all’esperienza maturata negli anni, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività.

Il rinnovo rappresenta un passaggio importante per una realtà associativa che da sempre svolge un ruolo particolarmente attivo nel tessuto locale, promuovendo iniziative e manifestazioni nella frazione di Morano Madonnuccia, tra cui spicca la Festa della Beata Vergine Maria a ridosso del Ferragosto.