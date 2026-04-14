Gualdo Tadino, truffa via SMS sulla TARI. Il Comune mette in guardia i cittadini

Messaggi SMS che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della TARI e invitano a contattare numeri telefonici per evitare sanzioni. È l’ultimo tentativo di truffa segnalato sul territorio, sul quale il Comune di Gualdo Tadino richiama l’attenzione dei cittadini.
Le comunicazioni, apparentemente ufficiali, fanno riferimento a mancati pagamenti o situazioni da regolarizzare, spingendo il destinatario a telefonare a un numero indicato per risolvere la presunta anomalia. In realtà si tratta di raggiri finalizzati a ottenere dati personali o informazioni sensibili.
L’amministrazione comunale ha chiarito che non utilizza questo tipo di modalità per contattare i contribuenti. Nessun SMS viene inviato per richiedere verifiche, pagamenti o contatti telefonici, né tantomeno per acquisire dati bancari o informazioni personali.
L’invito del Comune è quindi a non dare seguito a questi messaggi, evitando di contattare i numeri indicati e cancellando immediatamente l’SMS ricevuto. Qualsiasi comunicazione sospetta può essere verificata rivolgendosi direttamente agli uffici comunali.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tributi del Comune di Gualdo Tadino, che resta a disposizione dei cittadini ai seguenti recapiti: tel. 0759150227/ 0759150204/ 0759150205/ 0759150241 e all’indirizzo email [email protected]