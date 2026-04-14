“Amore Nero”: l’autore Marco Erba a dialogo con gli studenti dell’Istituto Comprensivo

“Amore Nero” di Marco Erba e Mauro Raimondi è un romanzo che esplora la radicalizzazione giovanile nell’estrema destra italiana. Il protagonista, Mas, quindicenne tormentato, si avvicina a un gruppo violento di liceali, venendo coinvolto in provocazioni fasciste, ma attraverso il confronto con il passato storico e il dialogo critico, intraprende un percorso di consapevolezza.

Il libro sarà presentato mercoledì 15 aprile alle ore 9 presso il Centro Commerciale Porta Nova in un evento organizzato dal centro stesso e dalla Libreria Mondadori. Per l’occasione, il coautore Marco Erba dialogherà con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino/Casacastalda in un incontro aperto comunque a tutti.

SINOSSI – Per Mas, il fascismo non è un capitolo polveroso dei libri di storia, ma un ideale di forza in cui rifugiarsi. A quindici anni, con un dolore profondo che non sa come gestire, Mas decide di sfidare tutto e tutti: urla la sua ammirazione per il Duce davanti alla classe, proprio a ridosso del 25 aprile, ed entra in un collettivo di estrema destra. Qui, tra provocazioni e un’escalation di violenza, crede di aver trovato il suo posto nel mondo. Ma la sua convinzione si scontra con una realtà diversa, fatta di volti e di storie che non può ignorare.

“Amore Nero” è un racconto coraggioso che mette a confronto la rabbia adolescente di oggi con i fatti terribili di ieri, dimostrando che la democrazia si difende solo con la memoria viva e la capacità di ragionare con la propria testa.