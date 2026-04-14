Casimiri Cambridge International, consegnate le certificazioni linguistiche e i libri del nuovo sillabo

Consegnati i certificati Cambridge IGCSE agli studenti delle classi 4A e 3C dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino che, nella sessione ottobre/novembre 2025, hanno sostenuto gli esami di English as a Second language e Geography.

La cerimonia si è svolta nella mattinata di lunedì 13 aprile presso il Discovery Lab alla presenza del dirigente scolastico Renzo Menichetti e delle docenti del Cambridge Team Sabrina Concetti, Carla Evangelisti, Laura Fidati e Oriana Scapeccia.

Ospite d’onore la responsabile Ricerca e Sviluppo di Universo Flea Maria Cristina Cocchi, che ha consegnato agli studenti i libri del nuovo sillabo Environmental Management.

Il dirigente Menichetti ha espresso soddisfazione a studenti e docenti per i risultati conseguiti, rivolgendo un ringraziamento particolare alla dottoressa Cocchi, per l’importante contributo con cui ormai da anni Ecosuntek e Birra Flea supportano l’Istituto Casimiri nella gestione del progetto Cambridge International School.

Da sottolineare come i libri consegnati siano relativi al sillabo “AS level Environmental Management” (gestione ambientale), che tratta tematiche coerenti con il curricolo di Educazione Civica ed è di livello più avanzato (“AS level“) rispetto ai sillabi IGCSE: nel Regno Unito l’AS corrisponde al grado preuniversitario e non sono molte le scuole Cambridge italiane a svolgere programmi di questo livello.

Un plauso particolare è stato rivolto dall’Istituto al gruppo di studenti Cambridge della classe 4A, che per primi hanno intrapreso il percorso scolastico del Liceo Scientifico Cambridge, e che con AS level Environmental Management stanno svolgendo il quarto sillabo, dopo aver sostenuto con successo gli esami relativi ai primi tre (IGCSE English as a Second Language, Biology e Geography).

“E’ importantissimo che in un’area interna come la nostra la scuola offra percorsi variegati, di alto livello e di respiro internazionale – ha sottolineato Maria Cristina Cocchi – Ci auguriamo in questo modo che gli studenti del Casimiri continuino, come da tradizione, a farsi onore all’Università e nel mondo del lavoro, in ambito italiano e internazionale.”