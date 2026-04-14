Amici del Germoglio, arriva il pulmino attrezzato per i servizi alle persone con disabilità

Sabato 18 aprile alle 15.30 in Piazza Martiri della Libertà si terrà la cerimonia di consegna di un pulmino attrezzato nove posti destinato all’associazione Amici del Germoglio di Gualdo Tadino.

L’iniziativa rafforza concretamente i servizi dedicati alla mobilità delle persone più fragili, migliorandone autonomia e qualità della vita. Il mezzo sarà infatti utilizzato per il trasporto di utenti con disabilità, rispondendo a bisogni reali e sempre più presenti nella quotidianità delle famiglie.

L’evento è promosso dall’associazione Amici del Germoglio con il sostegno della Fondazione Perugia e grazie alla collaborazione di numerosi partner del territorio che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Al termine della cerimonia è previsto un momento conviviale con un piccolo buffet di ringraziamento.

L’associazione Amici del Germoglio nasce su iniziativa dei genitori dei ragazzi che frequentano il centro socio-riabilitativo “Il Germoglio” di Gualdo Tadino. Non è una semplice associazione di familiari bensì un soggetto che coinvolge tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla vita delle persone che fruiscono della struttura.

Scopo dell’associazione è la promozione e tutela dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie.

Con l’attività dei suoi volontari, il sodalizio è impegnato in raccolte fondi per potenziare le attività del centro a favore delle persone disabili inserite e sostiene anche con risorse economiche le attività e il progetto “Il Narciso” per la promozione e la realizzazione di percorsi per le persone disabili del territorio di Gualdo Tadino.