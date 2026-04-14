Turismo, il Progetto Genesi del Rotary parte da Gualdo Tadino con operatori e esperti

I primi due incontri del Progetto Genesi, tenutisi a Gualdo Tadino nei giorni di venerdì 10 e sabato 11 aprile, hanno visto una interessata partecipazione di operatori turistici del territorio, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi in maniera proficua con professionisti del settore come Giancarlo Dell’Orco, destination manager, Giorgia Bettaccini, manager di comunità e Manuela Caputi, coach professionale e trainer.

Le persone intervenute hanno ringraziato il Rotary per aver ideato un progetto dall’alto contenuto qualitativo e per averlo messo in atto attraverso un team di lavoro altamente professionale. Nella giornata di venerdì c’è stata anche la visita del governatore del Distretto 2090 Roberto Calai che ha voluto far sentire la propria vicinanza al Club e a questo progetto, partecipando anche alla conviviale che ha visto l’ingresso del nuovo socio Edoardo Nardi.

Il presidente del Rotary Club Gualdo Tadino Sergio Bravetti ha voluto ricordare l’importanza del Progetto Genesi che coinvolge anche il Rotary Club di Gubbio, dove si terranno i prossimi due incontri venerdì 17 e sabato 18 aprile, e otto Comuni della Fascia Appenninica.

“Abbiamo voluto dare l’avvio ad un processo di sviluppo economico del territorio in ambito turistico con approccio professionale e completamente nuovo, partendo dal basso, con questi primi due momenti di formazione che sono serviti per ascoltare le esigenze, i punti di forza e le debolezze degli addetti ai lavori per poi progettare il futuro turistico come un vestito su misura per questo territorio”, ha detto Bravetti.

“L’obiettivo è quello di mettere al centro la residenzialità – ha spiegato il destination manager Giancarlo Dell’Orco – partendo quindi dalle persone che questi territori li abitano e che possono iniziare a vedere il turismo come una risorsa vera e propria, facendo leva sulla qualità della vita. Oggi dobbiamo parlare di turismo collettivo e non più individuale, vanno coinvolti tanti più soggetti possibile, attraverso un‘attenta fase di progettazione. Questa prima fase del Progetto si concluderà con l’elaborazione di un documento finale e la creazione di un gruppo pilota di operatori che, con il riconoscimento delle amministrazioni comunali, possano tradurre le peculiarità di questi territori nella creazione di un prodotto turistico caratteristico, con dei primi obiettivi raggiungibili nel breve periodo”.

“Ho parlato molto del Progetto Genesi durante le mie visite negli altri Club – ha detto il Governatore Roberto Calai – portandolo come esempio di ottima progettazione rotariana che coinvolge tutto il territorio e che ha una visione prospettica di medio periodo. È sicuramente un progetto ambizioso che vede il coinvolgimento di due Club e di soggetti pubblici e privati e sono molto curioso di vedere come potrà essere portato a compimento nel tempo”.

Il Governatore ha poi salutato l’ingresso del nuovo socio Edoardo Nardi, dipendente della pubblica amministrazione e critico cinematografico: “Porta con orgoglio questo distintivo – le parole di Calai – partendo dall’ascolto degli altri e dalla condivisione con tutti noi soci. Essere rotariani significa metterci a disposizione della collettività ed avere la missione di condividere un percorso della nostra vita per cercare di migliorarci”.