“All’origine dell’acqua”, a Gualdo Tadino l’archeo passeggiata lungo l’acquedotto medievale

Un viaggio lungo la storia dell’acqua, seguendo le tracce dell’antico acquedotto cittadino fino alle sue sorgenti.

È l’iniziativa proposta dalla sezione locale del Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano, che per domenica 19 aprile organizza a Gualdo Tadino un’archeo passeggiata dal titolo “All’origine dell’acqua”, giunta alla terza edizione.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Gualdo Tadino, offrirà ai partecipanti l’opportunità di riscoprire un elemento tra i più identitari, l’acqua, da sempre centrale nella storia e nello sviluppo della città per la presenza di numerose sorgenti che ne hanno segnato la storia e l’immagine.

La partenza è fissata alle 9.30 dalla Rocca Flea, da dove prenderà il via un percorso di circa due chilometri e mezzo, con una durata stimata di un’ora e mezza. Il tragitto seguirà le cosiddette “Vie dell’Acqua”, conducendo i partecipanti fino alla Rocchetta e all’Eremo di Santo Marzio, attraversando paesaggi naturali e infrastrutture idrauliche di epoca medievale e rinascimentale.

Lungo il cammino sarà possibile osservare da vicino le opere legate all’antico sistema di approvvigionamento idrico, approfondendone caratteristiche e funzionamento. Sarà un’occasione anche per approfondire le origini dell’acquedotto e le ipotesi legate alla sua realizzazione grazie al contributo tecnico di Fabio Ippoliti di Umbra Acque, partner dell’iniziativa.

Il percorso si concluderà con una sosta all’Eremo di Santo Marzio, dove è prevista una pausa ristoro con prodotti offerti dalla sezione soci Coop. Un momento conviviale che precederà la visita alla storica sorgente, che rappresenta il clou dell’intero itinerario.

L’iniziativa è aperta a tutti, compresi gli amici a quattro zampe, ma è richiesta la prenotazione entro il 17 aprile. Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato, con scarpe da trekking per affrontare al meglio il percorso.