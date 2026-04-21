Lavori sulla rete idrica, acqua sospesa in alcune zone di Gualdo Tadino

Interruzione temporanea del servizio idrico in alcune zone del territorio comunale di Gualdo Tadino per giovedì 23 aprile.
A comunicarlo è Umbra Acque che ha annunciato lavori sulla rete nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato con fondi del PNRR.
La sospensione dell’erogazione è prevista per giovedì 23 aprile nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 14.
L’intervento interesserà diverse aree del territorio quali:
– via Zoccolanti
– via Case Coccia
– via Maltento
– via Monte Pelato
– via Monte Rampone
– Morano Osteria
– Morano Madonnuccia
– Grello Alto
I lavori si inseriscono in un piano più ampio di efficientamento della rete idrica, finalizzato a ridurre le dispersioni e migliorare la qualità del servizio.
Umbra Acque invita gli utenti delle zone interessate a prendere le opportune precauzioni durante l’orario di sospensione e ricorda che, al momento della riattivazione, l’acqua potrebbe presentare temporaneamente fenomeni di torbidità o opalescenza. In questi casi sarà sufficiente lasciarla scorrere per alcuni minuti per ristabilire le normali condizioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della società o contattare il servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 al numero verde 800 250 445.