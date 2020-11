Covid, primo decesso a Gualdo Tadino. In Umbria 485 positivi con record di tamponi

Pubblicità

“Oggi è un giorno molto triste per tutta la comunità, in tarda mattinata infatti sono stato informato del primo decesso di un nostro concittadino di 78 anni che stava lottando contro il Covid-19 in terapia intensiva. Una notizia che non avrei mai voluto darvi, che dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, quanto sia aggressivo e subdolo questo virus.”

Con queste parole il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha comunicato il primo decesso di un gualdese a causa del Covid-19 che era ricoverato all’ospedale di Foligno. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

A Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore sono emersi altri 9 positivi, soprattutto bambini, come ha puntualizzato lo stesso Presciutti. In questi giorni si sta effettuando lo screening su alunni e insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Bambin Gesù e di otto classi del Comprensivo, per un totale di oltre 300 tamponi. Gli attualmente positivi nel territorio gualdese salgono a 155.

In Umbria i nuovi casi di coronavirus sono 485 nelle ultime 24 ore su 5.246 tamponi processati, record per la nostra regione. La percentuale di positivi scende al 9,24%. Le guarigioni sono state 332, mai così tante dall’inizio dell’epidemia.

Ieri si sono verificati altri 9 decessi di persone residenti a Perugia, Assisi, Foligno, Città di Castello, Marsciano, Todi, Castiglione del Lago, Montefalco e un paziente di fuori regione. Sono 206 le persone che dall’inizio della pandemia hanno perso la vita in Umbria risultando positive al Covid-19. Gli attualmente positivi salgono a 10.145, 144 in più rispetto al giorno precedente.

La situazione negli ospedali è sempre pesante, come è stato sottolineato questa mattina anche durante la seduta dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria nel corso della quale maggioranza e opposizioni hanno detto di abbandonare le polemiche e di voler far fronte comune contro l’unico nemico che è il virus.

A questa mattina nei nosocomi umbri sono ricoverate 429 persone (5 in più rispetto al giorno precedente), dei quali 14 si trovano all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Alla mattinata di martedì 66 pazienti (2 in più) sono in terapia intensiva (nessuno a Branca). In isolamento altre 307 persone per un totale di 11.139.