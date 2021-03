I complimenti del ministro per la web radio del Polo Liceale Mazzatinti

Pubblicità

Infila un altro successo la web radio del Polo Liceale Mazzatinti, che dopo aver ricevuto i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’inizio dell’anno, ora vede arrivarsi le congratulazioni del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il ministro ha avuto modo di ascoltare la puntata dedicata alla “Giornata della memoria” dopo che i ragazzi si erano premurati di inviare il link negli uffici di viale Trastevere.

La Segreteria del Ministro, ha fatto pervenire il messaggio direttamente al coordinatore dell’iniziativa professor Trotta, con un vivo ringraziamento da parte di Bianchi “per aver condiviso con noi il vostro lavoro”. Ed ha aggiunto “inviamo un caloroso saluto a tutti gli studenti e le studentesse e a tutto il personale scolastico”

“La nostra radio web – spiega la dirigente Maria Marinangeli – è uno dei tanti canali comunicativi attraverso il quale la nostra scuola ha cercato di tenere aperta una finestra sul mondo. Una esperienza bellissima che coinvolge tutti gli studenti, un modo per rimanere uniti anche a distanza, in un momento drammatico per il nostro Paese. Un modus operandi che coinvolge anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Mastrogiorgio – Nelli” ai quali i nostri alunni hanno fatto da tutor, per il loro analogo progetto. E’ quindi con immenso piacere che accolgo i ringraziamenti e gli auguri del Ministro Bianchi. Per noi rappresenta uno stimolo a fare sempre di più e meglio, anche in un periodo così difficile”.

Ed è in dirittura d’arrivo, dopo la puntata su San Valentino, un omaggio alla creatività femminile per l’8 marzo.