Flavia Guidubaldi è la nuova segretaria del Pd di Gualdo Tadino

Flavia Guidubaldi è la nuova segretaria del Partito Democratico di Gualdo Tadino. La nomina è avvenuta domenica scorsa al termine del congresso svolto dal Pd gualdese, nel quale gli iscritti hanno votato all’unanimità la figura della consigliera comunale.

Flavia Guidubaldi era la candidata unitaria di tutta la sezione locale, “una figura nuova che ha saputo unire l’assemblea congressuale attorno alla sua persona, oltre a quella del direttivo da lei redatto”, sottolinea il Pd in una nota.



“Consapevole della grande responsabilità che tale ruolo comporta – ha dichiarato la neo segretaria – lavorerò per avviare una fase partitica rinnovata, la quale si baserà su logiche di inclusione e partecipazione. La riflessione che metterò in atto cercherà di svilupparsi tenendo in considerazione l’imprescindibilità di un partito radicato, attento pertanto alle questioni più dirimenti per la nostra comunità e più in generale ai bisogni del nostro territorio. Allo stesso tempo si mostrerà utile ampliare le occasioni di discussione e confronto rispetto a tematiche di più ampio respiro, le quali chiamano in causa i nostri valori e la nostra visione politica. Obiettivo del mio mandato sarà quello di tessere un terreno sociale e culturale, come prerequisito fondamentale per la vita presente e futura del nostro partito.”

Nei prossimi giorni verrà convocato il nuovo direttivo, all’interno del quale verrà presentato il nuovo gruppo di lavoro a sostegno della neoeletta segretaria del Partito Democratico di Gualdo Tadino.