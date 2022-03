Favorire la transizione digitale nelle aree interne, il progetto Leganet presentato a Perugia

Dopo i primi due appuntamenti in Sicilia e Molise, Comuni in Transizione Digitale arriva in Umbria, per la terza tappa in programma a Perugia.

Mercoledì 16 marzo, nella Sala Falcone e Borsellino in Piazza Italia, verrà illustrato il progetto ideato e promosso da Leganet in collaborazione con Tiscali. L’evento, organizzato da ALI Umbria, sarà presentato da Massimiliano Presciutti e Andrea Pensi, presidente e direttore di ALI Umbria. A seguire, prima dei vari interventi, l’introduzione di Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia.

Il progetto punta a favorire la transizione digitale nelle aree interne del Paese come strumento per ripopolare i luoghi più periferici del Paese e i piccoli borghi, favorendo in questo modo coesione sociale, territoriale ed economica.

L’evento in Umbria, oltre a promuovere il progetto, sarà utile ad illustrare le opportunità in materia digitale offerte dal PNRR, discutere delle nuove normative in materia di infrastrutture digitali e presentare il piano Open Fiber con il referente regionale dell’Umbria.