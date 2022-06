Auto si ribalta e finisce nella vegetazione lungo la Perugia-Ancona

Uno spettacolare incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la Perugia-Ancona, all’altezza del Km. 31,3 tra le uscite di Casacastalda e Gubbio in direzione Ancona.

Una Mercedes, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi e finendo la sua corsa in una folta siepe di rovi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Gaifana e Gubbio. I pompieri, per raggiungere la vettura hanno dovuto sfoltire l’abbondante vegetazione per poi estrarre il conducente, che è stato affidato alle cure del 118, arrivato con un’ambulanza sul posto.