Alla Rocca Flea in scena Chiara Francini con il suo brillante monologo “Una ragazza come io”

Prosegue la Stagione estiva di Gualdo Tadino nella splendida cornice della Rocca Flea.

Giovedì 4 agosto alle 21,30 va in scena Chiara Francini con il suo Una ragazza come io, diretta da Nicola Borghese, co-autore dello spettacolo. L’attrice si cimenta con una nuova avventura teatrale: un frizzante monologo, cucito su di lei, uno show che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante, molto originale. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali.

In questo one woman show la Francini ripercorre la sua vita, unica eppure cosi simile a quella di tanti altri, l’infanzia di paese, i nonni con cui è cresciuta, la famiglia matriarcale, l’adolescenza, il percorso di ragazza di provincia sano e caparbio, il desiderio odierno combattuto e vivissimo di voler diventare mamma e la fierezza dell’essere ora e sempre una diversa, una strana, una fuoriposto, un’inadeguata, una parvenue.

L’Estate alla Rocca Flea termina giovedì 18 agosto con La giovinezza è sopravvaluta di e con Paolo Hendel per la regia di Gioele Dix.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena al Teatro Don Bosco.

È possibile acquistare i biglietti online sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it oppure chiamando il numero 075 916078, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il giorno dello spettacolo dalle 20.30.