La Provincia installa dissuasore per animali selvatici lungo la strada di Schifanoia

Lungo la Strada Provinciale 245 di Schifanoia (nel comune di Gualdo Tadino) in arrivo un nuovo impianto dotato di telecamere ad infrarossi per la rilevazione di animali, al fine di prevenire gli incidenti stradali causati da fauna selvatica.

I tecnici del Servizio progettazione viaria della Provincia di Perugia, sotto la guida del responsabile Lanfranco Ghiani, nella mattinata odierna (giovedì), coadiuvati dalla Polizia Provinciale si sono recati su questo tratto stradale, contraddistinto da un alto grado di pericolosità a causa del frequente attraversamento di animali selvatici, perlopiù cinghiali e caprioli, per predisporre l’impianto che all’inizio della prossima settimana verrà terminato per divenire funzionante a fine mese.

S tratta dell’ottavo impianto di questo genere che la Provincia ha installato sulle strade di sua competenza, il secondo nel territorio di Gualdo Tadino dopo quello presente dallo scorso dicembre sulla Provinciale di San Pellegrino. Questo sistema si è rivelato molto efficace facendo diminuire dell’80% gli incidenti dovuti a questa causa.

Dal monitoraggio svolto nei mesi precedenti da parte dei competenti uffici provinciali, questo tratto della SP 245, lungo circa 500 metri, è risultato particolarmente battuto da questi animali pericolosi per la circolazione. La loro presenza si ha soprattutto nelle ore notturne, quando gli animali percorrono chilometri alla ricerca di cibo.

L’innovativo dispositivo è di quelli previsti dal progetto LIFE STRADE – LIFE11BIO/IT/072, per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica. Attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori, il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo.

Il sistema è basato su radar e sensori termici, individua la presenza di un animale a bordo strada e attiva una segnalazione luminosa che avvisa l’auto in transito, inducendo il rallentamento del mezzo. Se l’automobilista non diminuisce la velocità allora entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l’animale, riproducendo i suoni di una battuta di caccia al cinghiale.

“Come Provincia di Perugia, insieme a tutte le forze dell’ordine, siamo attivi 24 ore su 24 per intervenire in caso di incidente – informa Lanfranco Ghiani – E’ stretta la collaborazione inoltre con la Polizia provinciale che ha messo a disposizione una squadra di dieci agenti per effettuare i rilevamenti, dalle 7 alle 19, anche se è nostra intenzione estendere il servizio anche nelle fasce orarie notturne. Infine anche noi siamo impegnati nel monitoraggio della peste suina in stretto raccordo con l’Istituto zooprofilattico. Da gennaio a settembre – conclude Ghiani – grazie alla collaborazione con Wild Umbria sono stati salvati 22 caprioli feriti. Ricordiamo che in tutto il territorio provinciale sono 122 mila gli esemplari, tra caprioli e cinghiali”.