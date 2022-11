Gualdo Tadino, inaugurato il nuovo punto vendita Eurospin

Eurospin ha inaugurato questa mattina, 3 novembre, il nuovo punto vendita di Gualdo Tadino, in zona stazione. Al taglio del nastro erano presenti il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e la giunta comunale.

Il nuovo supermercato, che sostituisce quello preesistente di via Vittorio Veneto, fa parte della rete nazionale in cui sono già compresi oltre 1200 punti vendita ed è strutturato in diversi reparti quali ortofrutta, macelleria, gastronomia e pescheria. Lo store dispone anche di un punto caldo per piatti pronti.

Nel punto vendita è presenta una gamma di servizi quali POS Pago Bancomat, Giftcard, CC, e un ampio parcheggio.

E’ del 2019 la richiesta della società di ampliare il proprio punto vendita in città, trasferendolo di qualche centinaio di metri rispetto alla sede di via Vittorio Veneto, proponendo al Comune di Gualdo Tadino l’acquisto del terreno in zona stazione ferroviaria, un’area pubblica che ospitava circhi e parchi di divertimento.

Dopo l’iter che ha visto il via libera da parte del consiglio comunale, negli ultimi mesi è iniziata la costruzione dell’immobile e la sistemazione dell’area, incluse delle variazioni alla viabilità con la realizzazione di due rotatorie. La struttura commerciale è di circa 2500 metri quadrati, mentre il resto del terreno è stato destinato a verde e verde pubblico attrezzato.

Eurospin nasce nel 1993 dall’idea di quattro imprenditori italiani della grande distribuzione, che hanno voluto dare una risposta tutta italiana alla crescente richiesta di risparmio da parte dei clienti, e da allora in ascesa.

Attualmente Eurospin conta, nei tre Paesi in cui è presente, oltre 15.000 dipendenti impiegati in più di 1.200 punti vendita, di cui circa il 75% di proprietà, riforniti da 17 depositi. Nel 2019 ha sviluppato un fatturato di circa 7 miliardi di euro.