Al “Sigismondi” di Nocera consegnate le borse di studio della Cioccolateria Laloni

Tempo di premiazioni all’Istituto Sigismondi di Nocera Umbra. La mattina del 29 settembre, nell’aula magna della scuola, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle borse di studio, offerte dall’azienda Cioccolateria Laloni, agli alunni più meritevoli del Liceo delle Scienze Umane.

Sono già trascorsi diversi anni da quando il noto imprenditore locale, dopo aver ingrandito la sua attività con la start-up innovativa “La cioccolateria Laloni”, un’eccellenza nel mondo agroalimentare per la produzione di un gustoso e raffinato cioccolato di qualità, ha proposto per la prima volta all’Istituto Superiore Sigismondi di sostenere la qualità della formazione e il merito.

“La scuola è importante per la vostra crescita e formazione, ma anche per costruire sinergie con il territorio, affinché voi possiate compiere scelte consapevoli per il vostro futuro – ha detto Vincenzo Laloni rivolgendosi direttamente agli studenti – La mia impresa sempre più proiettata verso un orizzonte internazionale, proprio in questi giorni ha sottoscritto progetti con il Portogallo e la Germania, può rappresentare una valida opportunità professionale per tutti voi e per chi vuole investire nella ricchezza del nostro proprio territorio”.

Alla cerimonia, alla quale hanno assistito anche gli allievi del triennio del liceo accompagnati dalle rispettive docenti, il dirigente scolastico Leano Garofoletti ha consegnato le borse di studio alle tre vincitrici Elena Rondelli, del quarto anno di liceo, Maybetty Cesarini del quinto anno, entrambe residenti a Gualdo Tadino, e all’ex studentessa Bianca Morini, neodiplomata a pieni voti lo scorso giugno.

Le studentesse si sono aggiudicate il premio in denaro in base ai risultati ottenuti agli esami universitari, previsti dal Progetto Pilota che vede il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra collaborare con l’Università per Stranieri di Perugia e offrire agli allievi la possibilità di accumulare crediti formativi utili per il percorso universitario. Si tratta degli esami per il corso di lingua giapponese, tenuto dal professor Takeshi Tojo, e per il corso di psicologia dei processi cognitivi dal professor Aldo Stella.

Le borse di studio verranno nuovamente riproposte anche il prossimo anno scolastico dalla “Cioccolateria Laloni” che intende premiare gli allievi più meritevoli affinché possano vedersi riconosciuto il loro serio impegno e sentirsi quindi motivati ad investire sulla propria istruzione e formazione.

“L’erogazione di borse di studio, finanziate da operatori locali – ha concluso il dirigente scolastico Garofoletti – non può che sostenere la formazione e il merito, ma soprattutto testimonia lo stretto legame che la nostra scuola è riuscita a tessere con il territorio, in quanto fortemente consapevole dell’importanza di far crescere ragazzi preparati per affrontare la sfida del loro futuro.”