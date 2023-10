Lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati ospite all’Oktober.edu-Fest

L’Oktober.edu-Fest, promosso a Gualdo Tadino e nella Fascia Appenninica dall’associazione Educare alla Vita Buona, prosegue con i suoi appuntamenti.

Giovedì 19 ottobre alle 15,30 si terrà un incontro, aperto a tutti, con lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati che presenterà il suo ultimo libro Delfini, vessilli, cannonate. Autobiografia letteraria, rispondendo poi alle domande del pubblico, tra cui gli studenti dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino.

Il 20 e 21 e 22 ottobre si terrà un ciclo di incontri e workshop a Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sigillo, rivolti a insegnanti ed educatori, diretti da Sonia Coluccelli, con ospiti di caratura regionale e nazionale. Questi incontri saranno anche accreditati come corso di aggiornamento per insegnanti.

A Nocera Umbra venerdì 20 alle ore 15, presso l’auditorium “Cottoni”, venerdì 20 plenaria dal titolo “Obiettivi, strategie e complessità dei patti educativi. I dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale”. Alle 17, presso la scuola primaria, workshop “Educare tra infinito e plurale. Progettare insieme come comunità educante intenzionale”.

A Sigillo sabato 21 alle ore 15, presso l’auditorium della scuola dell’infanzia, la plenaria “Valori, fiducia e autonomia per un’azione educativa di comunità”. Alle 17, presso l’Istituto Comprensivo, workshop “Educare tra infinito e plurale. Progettare insieme come comunità educante intenzionale”.

A Gualdo Tadino domenica 22 alle ore 10, presso la sede del Progetto P-Tree in viale Don Bosco, avrà luogo il workshop tenuto a Nocera e Sigillo mentre alle ore 15 la tre giorni si concluderà con la plenaria “La comunità educante tra educazione formale e non formale.”

Venerdì 20 ottobre alle ore 21 è in programma la proiezione del docufilm “Il Cerchio”, per la regia di Sophie Chiarello e vincitrice del David di Donatello 2023, dove si racconta la crescita di un gruppo di bambini dalla prima alla quinta elementare.