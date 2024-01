Sostenibilità ambientale, la Regione lancia l’innovativo progetto “ActYou”

Mai dare anche un solo gesto per scontato, l’attenzione a ciò che ci circonda e rappresenta una risorsa ambientale, crea un positivo effetto che, quando moltiplicato, sviluppa il rispetto per ciò che la natura ci offre e, conseguentemente, produce un miglioramento della qualità della nostra esistenza.

È questo il principio ispiratore di “ActYou, il cambiamento è nelle nostre mani”. L’iniziativa è rivolta alla comunità regionale umbra per realizzare un futuro sempre più rispettoso della sostenibilità. Obiettivo da perseguire proprio grazie alle singole, ma tante, ripetute e costanti azioni quotidiane di ogni cittadino.

La Regione Umbria, nello specifico l’Assessorato alla tutela e valorizzazione ambientale, e AWorld, la startup italiana e piattaforma ufficiale a supporto della campagna globale ActNow delle Nazioni Unite relativa agli obiettivi Agenda 2030, hanno lanciato un progetto per promuovere la partecipazione civica.

L’intento è di fare dell’Umbria il luogo delle eccellenze anche in materia di politiche ambientali per la sostenibilità, adottando e diffondendo le buone pratiche. Il tutto è stato illustrato dai numerosi protagonisti e fautori di quello che si delinea come progetto pilota a livello mondiale in ambito di educazione ambientale. Moderatore dell’evento il Direttore della Rai Sede Regionale Umbria, Giovanni Parapini.

“L’Assessorato alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria promuove i processi ispirati al criterio di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per rendere il territorio un luogo sempre più rappresentato da sistemi di qualità diffusa”, ha deto il Vicepresidente della Regione e Assessore all’Ambiente, Roberto Morroni, che ha fortemente voluto questa iniziativa, spiegando che “l’intento è valorizzare il brand di una terra privilegiata da bellezza, storia, cultura e produzioni uniche, integrando questi fattori identitari con l’elemento ideale di congiunzione fra gli stessi: la sostenibilità. Ciò consentirà di salvaguardare il nostro patrimonio e di garantire uno sviluppo intelligente. Dobbiamo diventare – ha spiegato Morroni – tutti autori del progresso, con la massima considerazione della natura; dobbiamo intraprendere un percorso, insieme e adesso, istituzioni e cittadini, per agevolare una crescita armoniosa e lungimirante a vantaggio, in particolare, delle nuove generazioni.”

L’applicazione ha al suo interno quattro spazi dedicati, ciascuno di questi rivolto a un pubblico specifico.

I pubblici di riferimento fin qui individuati sono:

• Cittadini

• Dipendenti regionali e di società partecipate

• Mondo della Scuola

• Mondo del Lavoro

L’App prevede non solo la fruizione di contenuti, ma anche delle premialità, grazie all’implementazione di azioni sostenibili nella vita quotidiana e alle “sfide” proposte che consentiranno, ai cittadini più motivati, di conquistare premi individuali, come ha spiegato l’Amministratore del 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Marcello Serafini, ente che ha svolto il ruolo di partner istituzionale per l’attuazione del progetto.