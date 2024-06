Fofi puntualizza e attacca: “Vitali inadeguata, Forza Italia è sparita”

In questi giorni è stato più volte tirato in ballo dopo la sconfitta del centrodestra a Gualdo Tadino nelle elezioni amministrative. La candidata sindaco Simona Vitali non ha usato mezzi termini nell’addebitargli larga parte delle cause della sconfitta, unitamente allo storico esponente della destra gualdese Eduardo Vecchiarelli.

Erminio Fofi, che aveva perso le primarie del centrodestra con Simona Vitali per appena 4 voti su oltre 2.500, sottolinea in una nota la propria posizione.

“Pensavo che a distanza di qualche giorno dalle consultazioni elettorali si potesse fare un esame dei numeri più sereno ed obiettivo ma evidentemente così non è – esordisce – Simona Vitali in un’intervista sulla stampa locale invece di fare un doveroso mea culpa si inerpica sugli specchi e propone una valutazione dei numeri assolutamente farlocca, cercando di deformarli a suo piacimento e additando fantomatici responsabili.”

“Simona Vitali ha perso in quasi tutti i seggi, tranne che in pochissimi – sottolinea Fofi – e quello che è innegabile è che ha perso anche tra gli elettori della sua area di provenienza, una constatazione che la dice lunga su quanto questa candidata fosse radicata sul territorio, bocciata anche rispetto ai risultati elettorali del 2019, non riportando nemmeno i voti dell’allora coalizione di centrodestra.”

“Simona Vitali ha perso perché non ha la capacità di aggregazione, è divisiva, e i cittadini hanno preferito un candidato al terzo mandato piuttosto che lei – afferma ancora l’ex vicesindaco – Il sottoscritto ha deciso semplicemente di non candidarsi per la non condivisione del progetto, ma non ha dato alcuna indicazione di voto agli elettori che lo avevano votato alle primarie del centrodestra. Per rispetto agli elettori ho preferito non dare indicazioni di voto, indicazioni che sarebbero potute essere viste come tentativi di lavaggio del cervello, un comportamento che poteva apparire irrispettoso verso la libertà di pensiero degli elettori.”

“Preferisco inoltre non commentare il comportamento di quanti, a parole, mi avrebbero dovuto sostenere alle primarie per poi non portare nemmeno i voti dei familiari. Simona Vitali ha perso semplicemente perché non era il candidato giusto capace di attrarre l’elettorato di centro e della sinistra moderata.”

Un’ultima stoccata Erminio Fofi la riserva a Forza Italia, partito che nelle primarie aveva sostenuto la sua candidatura. “Con grande rammarico devo constatarne la sparizione – afferma – Mentre il sottoscritto veniva tenuto a bagnomaria per la scelta del nominativo alle primarie tenendomi in stand by fino all’ultimo per la scelta “difficile” tra me e Paciotti, nel frattempo Simona Vitali già da due mesi aveva iniziato la campagna elettorale per le primarie incontrando associazioni e realtà locali. In pochi giorni poco mi è stato possibile fare. Ora sparita in tutto questo parlare ed attaccare, dimostrando un’innegabile debolezza. Mi sarei aspettato qualcosa di più.”