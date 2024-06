Successo per l’edizione 2024 del “Festival dell’Acqua & ArtFest”

E’ stata un gran successo di partecipazione la seconda edizione del “Festival dell’Acqua & ArtFest” che si è svolta sabato 22 e domenica 23 giugno alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, promossa dal Gruppo Archeologico Appennino Umbro Marchigiano e LacioDrom.

Una due giorni dedicati al tema acqua unito a ambiente, artigianato e musica, appuntamento nel quale sono stati presenti oltre venti relatori e diversi artisti.

Si è iniziato nella serata di venerdì 21 giugno, con lo spettacolo del video mapping sulla Rocca Flea per salutare il festival, realizzato in collaborazione con Alessandro Paoletti di Gualdo Digitale.

Un fine settimana di musica con la decima edizione del festival “Umbria in Voce” nell’ambito del quale si è tenuto il concerto dell’Ensemble La Douss’Aura nella chiesa monumentale di San Francesco, e poi convegni, mostre, mercati artigianali, estemporanea di pittura, passeggiate e presentazioni di libri.

“Questa è un’iniziativa fortemente voluta dal Gaaum e dagli organizzatori di ArtFest, idea lanciata nel 2022 dal coordinatore Sebastien Mattioli in occasione del convegno nazionale di studi sul “Pozzo di Tadinum e l’utilizzo dell’Acqua nell’Antichità” – sottolineano gli organizzatori – pensata per dibattere sull’argomento acqua in termini storici e culturali, acqua come elemento nella biodiversità del nostro appennino umbro-marchigiano ma anche in termini archeologici come fattore che ha dato inizio a tutte le civiltà, cioè a tutto quell’insieme di costumi, usanze, stili di vita tipici di un popolo. Equazione fondamentale, non solo in senso economico ma anche culturale.”

L’organizzazione ha ringraziato il Comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale che hanno patrocinato l’evento e tutti gli enti e le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa.