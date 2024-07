Rotary Club Gualdo Tadino, Alberto Catanossi nuovo presidente

Il nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, per l’anno rotariano 2024/2025, è Alberto Catanossi.

Il Passaggio della Campana con il past president Manuele Pompei è avvenuto lo scorso sabato nell’ambito della conviviale svoltasi presso il Monastero di San Biagio.

Tra gli ospiti della serata il governatore eletto del Distretto 2090 Roberto Calai, il presidente del Rotaract Gualdo Tadino Alessio Brunetti, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, unitamente all’assessore Gabriele Bazzucchi, e l’assessore del Comune di Valfabbrica Lorena Caneschi.

Le prime parole di Manuele Pompei, dopo i dovuti ringraziamenti al direttivo ed a tutti i soci, sono state per il compianto ingegner Luciano Meccoli, venuto a mancare pochi mesi fa proprio nell’anno del suo 50° anniversario da rotariano, celebrati con una targa consegnata ai figli Micaela, Marina e Marco. Un momento molto toccante durante il quale Meccoli è stato ricordato come “uomo con il sole in tasca” e “diversamente giovane”, come lui stesso amava definirsi con un sorriso sempre stampato sul volto.

Il presidente uscente ha quindi consegnato il “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana, a Umberto Balloni e Matteo Passeri per il grande impegno profuso nei progetti del club con grande passione e spirito di servizio, ed alcune menzioni speciali a Andrea Accorinti, Paolo Fiore, Gino Centi, Carlo Giustiniani, Lucio Giombini, Alessio Brunetti e ai ragazzi del Rotaract.

Il tutto, ricordando alcuni dei momenti salienti dell’anno appena trascorso, oltre ai progetti continuativi, con il grande impegno rivolto alle nuove generazioni, a partire, per l’appunto, dalla ricostituzione del Rotaract Club Gualdo Tadino, quindi la borsa di studio Antonio Pieretti, lo sportello d’ascolto psicologico, il progetto etica e legalità e il progetto Beato Angelo.

Durante la serata c’è stato anche spazio per un annuncio che premia il grande lavoro svolto dal club nel corso degli anni, con la nomina da parte del governatore eletto Roberto Calai di Paolo Fiore a segretario distrettuale 2025/2026, salutato da un grandissimo applauso da parte dei numerosi presenti.

Con il rituale del passaggio della campana, il presidente Alberto Catanossi ha voluto ringraziare il suo predecessore “per aver lasciato un club coeso, forte e determinato”, illustrando i progetti che verranno portati avanti durante la sua presidenza: Sportello d’ascolto psicologico, Premio letterario Rocca Flea, Festival musicale di San Biagio, teatro per Gualdo, borsa di studio Antonio Pieretti, una squadra per la vita, Gualdo città cardioprotetta, screening del cavo orale, screening epato-pancreatico, 25° raduno nazionale cavalieri rotariani, oltre a progetti di ambito regionale come il campus disabili e il corso ipovedenti, nonché a livello nazionale come il concorso “Legalità e Cultura dell’Etica”.

Molto interessante l’approfondimento del tema annuale del Rotary International scelto dalla presidente Stephanie A. Urchick: “La magia del Rotary”, che deriva dalle parole pronunciate da un bambino nella Repubblica Dominicana nell’assistere al funzionamento di un impianto di depurazione delle acque.

“Grazie al Rotary – ha spiegato Catanossi – la quotidianità di quel bambino poteva essere diversa. E quello che per lui era qualcosa di magico, noi sappiamo essere frutto dell’impegno di ciascuno di noi, dell’andare oltre l’indifferenza e del crederci quando altri magari non lo fanno. Essere semplici ingranaggi di questa ruota che da oltre un secolo è simbolo del Rotary è motivo di grande orgoglio”.

Quindi, i saluti con una citazione di un’altra grande figura storica del club gualdese: “Il prof Antonio Pieretti mi ricordava di vivere il Rotary in maniera semiseria, perché non dobbiamo mai perdere il gusto del sorriso e dello stare bene insieme”.

Questo il Consiglio direttivo 2024-2025:

Alberto Catanossi presidente, Carlo Giustiniani segretario, Lucio Giombini prefetto, Gino Centi tesoriere, Manuele Pompei past president, Sergio Brevetti presidente incoming, Matteo Passeri vicepresidente. Consiglieri: Stefania Pecci, Giamila Riani, Denise Zaneboni, Angelo Fratini, Eugenio Maucieri, Giovanni Perucchini, Ermanno Rosi.

Presidenti di commissione 2024-2025:

Francesco Serroni: Pubbliche Relazioni; Gino Centi: Progetti; Eugenio Maucieri: Nuove generazioni; Angelo Arnesano: Rotary Foundation; Gianluigi Guerra: Effettivo.