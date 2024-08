Pasquarelli attacca Presciutti: “Gualdo non si può permettere un sindaco part-time”

La recente nomina del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti a commissario del Partito Democratico di Gubbio accende il dibattito politico.

Il consigliere comunale Fabio Pasquarelli, capogruppo della lista civica “Gualdo”, esprime forti critiche verso il primo cittadino per aver accettato l’incarico poiché sostiene che lo distoglierebbe dalle problematiche della città.

Pasquarelli, in un comunicato stampa, sottolinea questo ruolo all’interno del Pd di Presciutti, seppur tra molte polemiche, arriva in un momento critico per la città. “La Lista Civica Gualdo si unisce al sentimento di preoccupazione cittadino e chiede una maggiore serietà – scrive Pasquarelli – L’impegno di un amministratore locale, che ha dichiarato ‘amore infinito’ per Gualdo, non può coincidere con l’obiettivo di una carriera politica di partito.”

Le critiche di Pasquarelli si concentrano sul fatto che, in un periodo segnato da forti preoccupazioni per il futuro dei lavoratori della ex “Tagina”, Gualdo Tadino ha bisogno di un sindaco completamente dedito ai problemi locali. Durante il tavolo ministeriale di ieri sulla vertenza Saxa, cui hanno partecipato sindacati e amministratori, non sono state cancellate le preoccupazioni riguardanti il destino dello stabilimento gualdese e dei dipendenti.

“In un momento così difficile per la città non possiamo permetterci un sindaco part-time – afferma Pasquarelli – Invitiamo il primo cittadino a dare priorità alle questioni cittadine locali, dalle quali emergono non poche criticità, tralasciando impegni politici diversi, che non appartengono a Gualdo e che metterebbero in dubbio la necessità e l’opportunità, già discusse, del suo terzo mandato.“

Pasquarelli conclude il comunicato ribadendo che “Gualdo viene prima di tutto anche e soprattutto delle lotte di partito e delle carriere politiche.”