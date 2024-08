Addio a Sergio Ponti, il cordoglio delle istituzioni

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa improvvisa di Sergio Ponti, ricercatore storico e uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo culturale gualdese. I funerali si terranno venerdì 23 agosto alle 10,30 presso la chiesa di Rigali.

Roberto Morroni, Vicepresidente della Regione Umbria, con profonda tristezza ha espresso il suo cordoglio: “Sono profondamente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Sergio Ponti, amico e figura di spicco della nostra comunità. Sergio è stato un protagonista di primo piano della vita sociale e culturale della nostra città, uno storico attento e rigoroso, oltre che un animatore instancabile di numerose realtà associative cittadine. La sua dedizione è stata sempre alimentata da un amore profondo e intenso per la nostra città e per i tratti identitari che la caratterizzano. La preziosa e ammirevole testimonianza di vita di Sergio rimarrà per sempre nel cuore e nel ricordo dei Gualdesi.“

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha ricordato Sergio Ponti con un post su Facebook: “All’improvviso Gualdo Tadino perde Sergio Ponti. Un uomo appassionato e sempre pronto a nuove sfide. Un uomo che ha amato la nostra città servendola in diversi ambiti senza mai lesinare energie. Ci mancherai a tutti noi il compito di non disperdere e tramandare il grande patrimonio che lasci.”

L’Ente Giochi de le Porte, di cui Sergio Ponti è stato recentemente presidente oltre che tra i promotori della nascita della manifestazione, lo ha salutato così: “Il mondo de I Giochi de le Porte abbraccia i familiari di Sergio Ponti per la sua improvvisa scomparsa. Uno dei fondatori della manifestazione, primo Priore della Porta di San Donato e Presidente dell’ Ente Giochi, si è sempre distinto per l’interesse e la grande partecipazione alla vita sociale della città. Un profondo grazie da parte dell’Ente Giochi de le Porte, per l’importante contributo culturale e storico apportato nel tempo, per la crescita della nostra amata festa.”

Questo il messaggio del Comitato Settimo Centenario Beato Angelo, di cui era vicepresidente: “Addio caro Sergio…Profondamente colpiti dalla improvvisa morte del nostro amico Sergio Ponti. Vice presidente del Comitato e infaticabile promotore di iniziative di grande spessore culturale e religioso, lo piangiamo con la sicurezza che festeggerà da una posizione privilegiata le Feste Centenarie del Beato nostro Angelo per cui tanto si è speso.”

La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” ha ricordato il suo consigliere dal 2019 al 2024: “Uomo dalla mente brillante, dotato di un particolare acume che ci ha consentito di apprezzarlo, non solo umanamente, ma anche intellettualmente nel corso dei cinque anni del suo mandato amministrativo. Resterà indubbio il suo spassionato amore per la terra che gli ha dato i natali e in cui ha continuato a vivere dedicandosi attivamente ad innumerevoli attività, sempre volte alla valorizzazione del territorio e a beneficio dei suoi concittadini.Ci stringiamo alla sua famiglia con il più sentito cordoglio.”

Anche l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino ha ricordato il ricercatore storico gualdese: “Con profonda commozione il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Codignoni e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino porgono l’ultimo saluto terreno a Sergio Ponti, persona di grande spessore culturale ed umano. Instancabile e generoso nella collaborazione con la scuola, nel cui valore sociale e perequativo ha sempre creduto, è stato, in questo anno scolastico, un prezioso supporto per il progetto di Istituto “Angelo, uno di noi”, in particolare nel plesso della scuola primaria di San Rocco, dove ha assunto il ruolo di esperto per la parte storiografica. Mancherà la sua discreta e operosa partecipazione, la sua mitezza nella relazione intergenerazionale, il suo contributo costante alla vita etica e culturale della città, nella cui rinascita credeva fortemente e fermamente. Nel pensarlo ora accanto alla sua amata moglie Pierina Pesciaioli, storica insegnante della scuola primaria D. Tittarelli, ci uniamo al dolore della famiglia con sentito cordoglio, segno di stima, riconoscenza e sincero affetto.”