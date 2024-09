Ali Umbria, eletti i nove delegati per il Congresso Nazionale

Eletti i nove delegati umbri che parteciperanno al XX Congresso Nazionale di Ali Nazionale in programma il prossimo 12 settembre a Roma.

Si tratta di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente di ALI Umbria, Andrea Pensi, direttore di ALI Umbria, Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, Simona Meloni, consigliera regionale, Giampiero Fugnanesi, sindaco di Sigillo, Federico Gori, sindaco di Montecchio, Donatella Porzi, consigliera regionale, Valentino Filippetti, sindaco di Parrano, e Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni.

L’assemblea regionale precongressuale di Autonomie Locali Italiane dell’Umbria si è svolta a Perugia lunedì 2 settembre presso la Sala Falcone e Borsellino della Provincia.

Il presidente di Ali Umbria Massimiliano Presciutti ha aperto la seduta con il suo intervento, ricordando il ruolo in forte espansione dell’associazione nata dall’esperienza della Lega delle Autonomie Locali.

Nel corso della sua relazione introduttiva, Presciutti ha affermato che “da quando l’associazione è ripartita qualche anno fa, sia su scala nazionale che su scala regionale ha registrato una crescita costante. Basta ricordare che solo in Umbria in poco tempo siamo passati dai 34 aderenti del 2020 ai 45 attuali. Un’associazione in salute, che cresce e che cerca di dare risposte su temi di carattere generale e locale ai territori. ALI è diventata un punto di riferimento per gli enti locali a livello nazionale e merito di questa crescita va al presidente uscente, Matteo Ricci che ringrazio per il grande lavoro fatto. E’ nostra intenzione continuare in questa azione di crescita sia in Umbria che nelle altre regioni, facendo iniziative in tutti i territori, organizzando momenti di confronto e approfondimento su diversi temi, con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030, che grazie al lavoro svolto dalla Rete dei Comuni Sostenibili sta sensibilizzando le Amministrazioni locali attraverso azioni concrete, come ad esempio il monitoraggio dei singoli Comuni (cosa unica a livello Europeo)”.

Presente anche il direttore della “Rete dei Comuni Sostenibili” Giovanni Gostoli, un’associazione nata su iniziativa di Ali nazionale con lo scopo di promuovere il raggiungimento degli obiettivi sulla sostenibilità della Agenda 2030 su scala locale.

“In questi anni Ali è stata rigenerata a livello nazionale, assumendo un ruolo sempre più centrale ed importante per gli enti locali – ha detto Gostoli – La Rete dei Comuni Sostenibili nella crescita di Ali ha assunto nel tempo un ruolo molto importante, poiché ha offerto strumenti utili alle amministrazioni sui temi della sostenibilità. La nostra ad oggi è una sfida che stiamo vincendo e che vogliamo continuare a far crescere. Oltre cento sono i comuni in Italia che fanno parte della nostra Rete e si fanno monitorare sui temi della sostenibilità (ambientale, sociale, ecc.). Questo strumento di monitoraggio è unico in Europa e la nostra associazione si pone su questi temi ai vertici con professionalità specifiche per continuare a coinvolgere piu territori possibili”.

Il dibattito è proseguito con gli interventi, tra gli altri, di Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, Comune che insieme a Cascia e Collazzone ha avviato le pratiche per aderire ad Ali.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto in collegamento il segretario generale di Ali Valerio Lucciarini De Vincenzi ed è stata data comunicazione di un messaggio di auguri pervenuto dall’on. Claudio Manini in qualità di presidente vicario dopo le dimissioni di Matteo Ricci.