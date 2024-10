Area Rocchetta, Forza Italia: “Meno demagogia e più concretezza”

Negli ultimi giorni si è accesa una vivace polemica attorno al progetto di recupero e risanamento dell’area Rocchetta a Gualdo Tadino. Sull’argomento interviene anche il Coordinamento gualdese di Forza Italia per smentire quelle che definisce “informazioni non veritiere” e per ribadire che non c’è stata alcuna archiviazione del progetto da parte della Regione.

In un comunicato Forza Italia condanna le voci che circolano su una presunta fine del progetto, giudicando come “maldestro e confusionario” il modo in cui sono state comunicate le notizie, sottolineando l’importanza di basarsi su fatti e atti amministrativi oggettivi piuttosto che su sensazioni o su considerazioni elettorali, soprattutto se si è in vista delle imminenti elezioni.

Dopo l’intervento sull’argomento del Vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, Forza Italia tiene a fare ulteriori puntualizzazioni, entrando anche nell’aspetto tecnico delle procedure.

Uno dei punti più complessi, secondo quanto esposto da Silvia Minelli, Fabio Viventi e Gianni Frillici, è il Procedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR). “Parlare di archiviazione del progetto è pura malafede”, si legge nel comunicato.

“Il Paur è un percorso complesso – spiega Forza Italia – che passa attraverso il superamento di vincoli ambientali (presenti nel PRG da sempre), che deve contemplare una serie di interventi ben inquadrati dal Testo Unico Ambientale e che deve anche tener conto dei contenziosi ancora in atto per sdemanializzare e ridemanializzare alcune particelle oggetto dell’intervento. Polemiche o no, questo è. Il Procedimento ha dei tempi dettati dalla norma. All’interno di questo iter si devono innestare anche i titoli abilitativi, che sono di natura urbanistica e che sono quindi di competenza comunale.”

“Di conseguenza – prosegue la nota – il secondo elemento è questo: l’azienda, per completare il “Pacchetto PAUR”, ha necessità di richiedere una variante urbanistica, e solo successivamente le sanatorie sui vari opifici. Senza la prima non si può presentare la seconda. Ci risulta che l’azienda ha ripresentato questa richiesta di variante il 24/01/2024 e che la Regione, opportunamente interpellata ad esprimere alcuni pareri tecnici, ha risposto nel giro di pochi giorni. Il pallino, ormai da mesi, è in mano all’Amministrazione, in quanto una qualsiasi variante urbanistica deve transitare in Consiglio Comunale.”

E qui Forza Italia domanda: “Perché Presciutti ha tenuto ferma questa pratica per tutti questi mesi?” e ancora: “Quindi di chi è la responsabilità tanto sbandierata? La variante potrebbe magicamente arrivare proprio ora, alla vigilia delle elezioni, nel prossimo Consiglio Comunale”, si legge nel comunicato.

L’attenzione si sposta poi sull’ordinanza sindacale che ha interdetto l’accesso all’area Rocchetta, comprese le fonti pubbliche. Il Coordinamento di FI ricorda il decreto dell’Autorità di Bacino risale a maggio 2023, ma l’ordinanza viene emessa nel settembre 2024.

“Perché allora non l’ha emessa lo scorso anno, dopo il decreto dell’Autorità di Bacino? – chiede Forza Italia – Considerando poi che in questo ultimo lasso di tempo sono stati realizzati i lavori di consolidamento del costone roccioso, grazie al quale il rischio idrogeologico non può di certo esser peggiorato. Anche l’area al di fuori dell’intervento riguardante il Costone Roccioso è sempre stata un’area ad alto rischio e non quindi solo nel Decreto sopra richiamato. Perché allora proprio e solo ora il sindaco decide di fare un’ordinanza del genere? Naturalmente indagheremo anche sulla liceità di questa ordinanza sindacale.”

Il comunicato si chiude con un appello a tutte le parti coinvolte a non alimentare ulteriormente le tensioni. Forza Italia invita a evitare “comunicati e post populisti, pieni di allusioni” e a concentrarsi su un dibattito politico più costruttivo e serio. “La buona politica è altro rispetto a quanto visto negli ultimi giorni”, concludono Minelli, Viventi e Frillici.