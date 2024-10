Elezioni regionali, Fratelli d’Italia candida Simona Vitali

Simona Vitali, capogruppo in consiglio comunale di “Rifare Gualdo” e candidata sindaco per il centrodestra alle ultime elezioni amministrative di Gualdo Tadino, correrà per le prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

Ad annunciarlo con una nota è il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che punta sulla candidata locale per dare “voce e autorevolezza a tutta la Fascia appenninica”.

“Simona Vitali è stata individuata dai vertici regionali quale candidata donna di tutta la Fascia appenninica” scrivono dal quartier generale gualdese di FdI.

“Siamo orgogliosi di questa scelta, maturata in seno al nostro coordinamento di concerto con il coordinatore regionale Emanuele Prisco e il coordinatore provinciale Alessandro Moio. Simona Vitali è la persona giusta per ricoprire il ruolo di consigliere regionale – scrivono dal circolo locale – al fianco dei vertici di partiti ormai da anni, dal lungo e corposo cursus honorum, attuale responsabile del dipartimento provinciale comunicazione, ed esponente di rilievo del partito.”

Simona Vitali è stata assessore alla cultura di Gualdo Tadino, ha ricoperto vari incarichi politici e ha assunto ormai da qualche anno il ruolo di capo di gabinetto prima e portavoce poi di Marco Squarta, fino allo scorso luglio presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e poi eletto all’Europarlamento.

Il suo percorso è iniziato al fianco dell’attuale sottosegretario Emanuele Prisco.

“Molto stimata negli ambienti perugini, è diventata punto di riferimento per i militanti e gli eletti del partito a livello regionale. Di Simona conosciamo il valore prima di tutto come persona – scrive il coordinatore locale Cinzia Natalini – L’abbiamo apprezzata alle scorse elezioni comunali che l’hanno vista protagonista di una campagna elettorale strepitosa dopo aver vinto le primarie e avere ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche del centro destra.“

“Oggi è necessario più che mai avere una voce in regione che sappia parlare del nostro territorio e apporti quella ventata di energia e impegno che sono il tratto distintivo del Vitali pensiero – prosegue la nota – Noi ovviamente saremo al suo fianco perché crediamo in lei e nella scelta di Fratelli d’Italia Umbria che ringraziamo per questa possibilità. Adesso è necessario raccogliere le forze e compattare tutti i cittadini di buona volontà che vogliono bene alla città.”

“Simona sarà la nostra portavoce in Regione, il suo impegno a difesa dei più deboli è ormai noto, così come le sue indiscusse qualità amministrative e politiche che metterà a disposizione di ogni cittadino umbro, anche per attuare finalmente quelle necessarie azioni di raccordo tra tutti i comuni della Fascia, spesso annunciate e rimaste lettera morta. Le sue capacità di mediazione e aggregazione saranno fondamentali per le sfide future di un territorio in grave difficoltà economica e vittima di un inverno demografico senza precedenti – conclude Cinzia Natalini – A lei facciamo un grande in bocca al lupo certi che saprà degnamente rappresentarci”.