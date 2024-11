Regionali, Gualdo e Nocera in controtendenza. Nessun rappresentante della Fascia in Consiglio

L’analisi del voto delle elezioni regionali domenica e lunedì scorsi evidenzia complessivamente nei comuni della Fascia Appenninica e Alto Chiascio un sostanziale pareggio tra le due candidate alla presidenza: 12.502 voti a Stefania Proietti, 12.572 a Donatella Tesei.

GUALDO TADINO – La presidente uscente ha vinto largamente a Gualdo Tadino dove, trainata dai due candidati locali Roberto Morroni e Simona Vitali, incassa un 58,72% contro il 39,58% di Proietti. Nel comune, Forza Italia è il primo partito di questa tornata elettorale con il 26,02% seguita da Fratelli d’Italia (24,85%) quindi il Partito Democratico (21,74%).

Nonostante un netto calo dell’affluenza (dal 63% del 2019 a neanche il 50%), Forza Italia cresce di 9 punti rispetto a cinque anni fa, ma incrementa i voti anche in termini assoluti, passando dai 1.342 del 2019 ai 1.465 del 2024.

FdI compie un nettissimo balzo in avanti, in linea con le ultime tornate elettorali, passando dal 5,88 al 24,85% crescendo di 952 voti assoluti. Crollo verticale della Lega, che dal 40,13% e 3.049 voti del 2019 scende al 4,58% con 258 voti, lasciandone per strada quasi 2.800. Invariata la percentuale del Pd (21,69% nel 2019), anche se in termini assoluti perde oltre 400 voti.

Il “derby” delle preferenze lo vince a Gualdo Tadino Roberto Morroni con 1.230, aumentandole di 132 rispetto al 2019. Simona Vitali ne incassa 952, rifacendosi però a livello regionale dove la candidata di Fdi ottiene 3.430 preferenze contro le 3050 dell’ex vicepresidente della Regione.

FASCIA APPENNINICA SENZA RAPPRESENTANTI – Risultati personali importanti che però non hanno permesso ai due rappresentanti gualdesi di entrare nel prossimo consiglio regionale, risultando entrambi i primi dei non eletti, alla pari dell’ex sindaco di Valfabbrica Oriano Anastasi, a cui sono mancate appena 37 preferenze per conquistare lo scranno regionale nella lista civica Umbria Domani.

Nella prossima Assemblea legislativa dell’Umbria non siederà nessun rappresentante di questo territorio. Gli unici ad essere andati vicini alla conquista del seggio sono stati Morroni, Vitali e Anastasi, tutti primi dei non eletti. Lontani dall’elezione i numerosi candidati eugubini, presenti in diverse liste, e la candidata Bonerba (Pd) di Fossato di Vico.

ALTRI COMUNI – A Gubbio rivincita del centrosinistra, che aveva per la prima volta perso il Comune nell’ultima tornata delle amministrative, che vince nettamente con Stefania Proietti al 54,75% (Tesei 42,59), così come a Sigillo (50,73 contro 46,73) e Costacciaro (59,05 contro 39,17). Donatella Tesei è prima, oltre che a Gualdo Tadino, a Nocera Umbra con il 54,77% (Proietti 42,99), Valfabbrica (55,73 contro 41,40), Fossato di Vico (52,44 contro 45,01) e Scheggia e Pascelupo (52,81 contro 44,29).