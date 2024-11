Colletta Alimentare 2024: 154 tonnellate raccolte in Umbria, 54 quintali a Gualdo Tadino

Si è conclusa con grande partecipazione la 28ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, tenutasi sabato scorso in oltre 12mila supermercati in tutta Italia, di cui 283 in Umbria.

Più di 2.000 volontari umbri si sono mobilitati per raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà, raggiungendo un risultato straordinario: 154 tonnellate di cibo raccolte nella regione.

Anche il territorio di Gualdo Tadino e comuni limitrofi (Fossato di Vico, Nocera Umbra, Sigillo) ha dato il suo importante contributo, registrando un bilancio positivo con 69 quintali di prodotti raccolti, di cui 54 quintali nella sola Gualdo Tadino, un risultato che eguaglia quello dell’anno precedente.

La Colletta Alimentare è ormai un appuntamento fisso nel calendario della solidarietà italiana. Quest’anno l’iniziativa ha coinciso con la Giornata Mondiale dei Poveri, aderendo al messaggio di Papa Francesco, che invita a riconoscere e rispondere al bisogno dei più fragili. Supermercati e centri di raccolta si sono trasformati in luoghi di speranza, animati da migliaia di volontari, tra cui molti giovani e studenti, impegnati in un gesto di condivisione che rafforza il senso di comunità.

Anche i detenuti di 40 istituti penitenziari italiani, tra cui tre in Umbria, hanno partecipato con le loro donazioni, dimostrando che il gesto del dono è universale: “Nessuno è troppo povero per non poter donare o troppo ricco per non aver bisogno di ricevere:un gesto di condivisione è sempre possibile”, sottolinea Giuseppe Ascani, referente territoriale del Banco Alimentare.

A testimoniare l’importanza dell’evento è arrivato anche il sostegno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha concesso l’Alto Patronato e contribuendo con una donazione di beni alimentari.

Le derrate alimentari raccolte saranno distribuite nelle prossime settimane attraverso le 7.632 organizzazioni partner del Banco Alimentare – tra mense per i poveri, case famiglia e comunità per minori – raggiungendo 1,8 milioni di persone in difficoltà.

Anche nel territorio di Gualdo Tadino le persone e le famiglie in difficoltà riceveranno il loro supporto grazie agli enti e associazioni caritative convenzionate con il Banco Alimentare dell’Umbria.

Per chi non avesse potuto partecipare alla raccolta fisica, la Colletta Alimentare prosegue online fino al 10 dicembre. È possibile contribuire acquistando prodotti sulle piattaforme dedicate, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale colletta.bancoalimentare.it.