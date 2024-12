Forza Italia Gualdo Tadino: “Cresce il consenso, ma preoccupa l’assenza di rappresentanti in consiglio regionale”

A poche settimane dalle elezioni regionali, il coordinamento comunale di Forza Italia a Gualdo Tadino riflette sugli esiti locali e umbri, evidenziando, nonostante la sconfitta del centrodestra, una crescita significativa del consenso.

A livello regionale il partito ha raggiunto il 9,69%, sfiorando la doppia cifra e registrando un incremento rispetto alle precedenti tornate elettorali.

Secondo il coordinamento, questo risultato è attribuibile “alla serietà, concretezza di intenti e ottime proposte politiche, che tutto il gruppo umbro è riuscito ad esprimere in questi anni di governo a guida Tesei. Cinque anni di duro lavoro – scrive Forza Italia – che hanno visto uscire l’Umbria da quell’immobilismo e oblio in cui l’ aveva confinata la sinistra, che oggi fa della sanità il suo cavallo di battaglia, non ricordando invece che proprio su questo tema (pensiamo a “Concorsopoli”) la precedente Giunta è stata sciolta e l’Umbria è dovuta andare a elezioni anticipate. Ci sentiamo di rimarcare con forza il forte impegno profuso da tutta la Giunta Tesei e da tutta la coalizione di centrodestra, in un periodo non certo semplice sia da un punto di vista economico che sanitario, perché due anni di Covid non ce li possiamo di certo dimenticare.”

Un aspetto su cui il partito intende riflettere è il livello di astensionismo, considerato penalizzante per l’area politica del centrodestra. Comprendere le ragioni di questo fenomeno è visto come un passo fondamentale per recuperare la fiducia di una parte dell’elettorato.

In questo contesto, il ruolo di Roberto Morroni, esponente di spicco e vicepresidente della Giunta uscente, è stato evidenziato come cruciale. Con 3050 preferenze raccolte a livello regionale, Morroni è risultato primo dei non eletti. A Gualdo Tadino ha ottenuto un consenso ancora più significativo, raccogliendo 1230 preferenze e portando Forza Italia al 26%, il dato più alto in Umbria per il partito che lo ha portato ad essere il più votato nel comune.

Un “risultato frutto di un lavoro svolto insieme a tutto il gruppo dirigente gualdese e agli iscritti negli anni, dimostrando serietà, correttezza e dedizione nell’ascoltare e nel rendersi parti attive per quanto riguarda le questioni cittadine. E per questo un sincero grazie alla nostra Città per aver ancora una volta creduto in noi. Un ottimo risultato del nostro partito e del nostro diretto esponente candidato Morroni, anche in tutta la fascia appenninica“, sottolinea il coordinamento.

Tuttavia, il coordinamento comunale esprime preoccupazione per l’assenza di rappresentanti della Fascia Appenninica nel nuovo Consiglio regionale. La mancanza di una voce diretta per il territorio rischia di ostacolare la continuità di importanti progetti avviati “e seguiti in prima persona dal nostro Vice presidente Morroni (per citarne alcuni: costone roccioso e progetto di riqualificazione dell’Area Rocchetta, 9 milioni di euro per l’ex Ospedale Calai, questione Saxa), che non avranno un interlocutore diretto del territorio.“

Forza Italia riconosce l’importanza di analizzare gli eventuali errori commessi, impegnandosi a offrire risposte concrete alle esigenze del comprensorio gualdese “che ha di certo contribuito in maniera fattiva a portare il nostro movimento politico a sfiorare la doppia cifra”.

Il coordinamento conclude sottolineando la necessità di un impegno continuo e proattivo per il futuro politico di Gualdo Tadino e dell’Umbria, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza e rafforzare il dialogo con la comunità locale.