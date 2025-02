Indennità Presidente Consiglio Comunale Gualdo Tadino, la maggioranza: “Notizie fuorvianti”

Prosegue lo scontro politico a Gualdo Tadino tra la maggioranza e il gruppo consiliare “Rifare Gualdo” accusato di non riuscire “a metabolizzare la sconfitta elettorale, portando avanti una polemica al giorno alla ricerca di attenzioni politiche per promuovere notizie fuorvianti e parziali“.

Al centro delle contestazioni vi è l’indennità dell’allora Presidente del Consiglio Comunale a partire dal 1 gennaio 2020, da quando il comune di Gualdo Tadino è sceso sotto la soglia dei 15 mila abitanti. Per “Rifare Gualdo”, da quella data in poi il compenso doveva essere ridotto.

La maggioranza ribadisce che, come già detto dal sindaco Presciutti, “il Comune è in attesa di una risposta ufficiale da parte del Ministero dell’Interno, che dovrà fornire un parere tecnico determinante per eventuali decisioni amministrative”.

La questione, viene sottolineato, riguarda anche numerosi altri Comuni italiani che si trovano ad affrontare problematiche legate alla diminuzione della popolazione e alle relative implicazioni amministrative e che “ogni procedura si sta svolgendo nella massima trasparenza e nel rispetto delle tempistiche necessarie per ottenere il parere ministeriale”. Continuare a sollecitare ulteriori risposte prima dell’arrivo della risposta ministeriale viene definito “sgradevole e fazioso”.

La maggioranza denuncia inoltre quello che considera un “tentativo costante di mettere in discussione l’operato degli Uffici Amministrativi del Comune, che hanno invece sempre operato nella massima trasparenza e professionalità, ma che vengono sottoposti a questi attacchi strumentali e mistificatori col solo fine di ottenere interazioni nei social networks creando ad arte falsi allarmismi.”

In questo contesto, viene espressa solidarietà all’ex presidente del Consiglio Comunale, “la quale è estranea da ipotetici errori in merito agli aspetti contabili e ha amministrato con trasparenza e buona fede negli ultimi 10 anni e da mesi è danneggiata a livello personale e politico con un’esposizione mediatica disdicevole, che non rende assolutamente onore al consesso Civico e alla cittadinanza che noi tutti orgogliosamente siamo chiamati a rappresentare”.

La maggioranza consiliare ritiene che vi debba essere da un lato la massima trasparenza “che non sta in alcun modo difettando”, ma dall’altro “il rispetto sia per chi lavora all’interno delle strutture comunali al servizio dei cittadini, sia per chi in maniera del tutto arbitraria, e senza ad oggi motivazioni conclamate, viene periodicamente esposto al pubblico ludibrio, senza alcun tipo di spiegazione oggettiva”.

