Giornata Mondiale dell’Igiene Orale: consigli e buone pratiche per un sorriso sano

L’igiene orale è spesso sottovalutata, eppure riveste un ruolo fondamentale nel benessere complessivo di ogni individuo. In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene Orale, abbiamo intervistato il dottor Eugenio Maucieri, esperto in odontoiatria, per approfondire l’importanza della prevenzione e delle buone pratiche per una corretta salute dentale.

Dalla pulizia quotidiana ai controlli periodici, fino ai rischi legati a una scarsa igiene, il dottor Maucieri ci aiuta a fare chiarezza su un tema che riguarda tutti da vicino.

Dottore, perché è così importante prendersi cura dell’igiene orale?

L’igiene orale non riguarda solo l’aspetto estetico del sorriso, ma è fondamentale per la salute generale del nostro organismo. Una scarsa igiene può portare a carie, gengiviti, parodontiti e persino a problemi sistemici più gravi, come complicazioni cardiovascolari, diabete e per le donne in gravidanza parti pre-termine. La bocca è il primo punto di contatto tra il nostro corpo e il mondo esterno: mantenerla sana significa ridurre il rischio di infezioni e infiammazioni che possono avere ripercussioni su tutto l’organismo.

L’IGIENE ORALE A CASA: LE BUONE ABITUDINI QUOTIDIANE

Quali sono le pratiche essenziali per un’igiene orale corretta?

La prevenzione inizia a casa e richiede costanza e attenzione. I consigli fondamentali sono:

🔹 Spazzolamento corretto – I denti vanno lavati almeno due volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti, utilizzando uno spazzolino a setole morbide e un dentifricio al fluoro. È importante eseguire movimenti circolari e inclinare lo spazzolino di 45° per pulire sia la superficie dei denti che il margine gengivale.

🔹 Uso del filo interdentale e dello scovolino – Il filo interdentale è indispensabile per eliminare i residui di cibo e la placca tra i denti, dove lo spazzolino non arriva. Per chi ha spazi più ampi tra i denti, consiglio di usare lo scovolino, che permette una pulizia ancora più efficace.

🔹 Collutorio: utile ma non indispensabile – Il collutorio può essere un valido alleato, ma non deve mai sostituire lo spazzolino e il filo interdentale. Alcuni collutori hanno proprietà antibatteriche e aiutano a mantenere l’alito fresco, ma vanno scelti con attenzione, preferendo quelli senza alcool.

🔹 Alimentazione equilibrata – La salute della bocca passa anche dalla tavola. Evitare cibi eccessivamente zuccherati o bevande acide riduce il rischio di carie e protegge lo smalto dentale. L’acqua è sempre la scelta migliore per mantenere un ambiente orale sano.

🔹 Evitare abitudini dannose – Il fumo e l’alcol sono tra i principali nemici della salute orale: favoriscono infiammazioni gengivali, macchiano i denti e aumentano il rischio di malattie parodontali e tumori del cavo orale.

LE CURE PROFESSIONALI IN STUDIO: IL RUOLO DEL DENTISTA

Oltre alle cure domiciliari, quali trattamenti si possono fare in studio per mantenere la bocca in salute?

Anche con una perfetta igiene a casa, ci sono aspetti che solo un professionista può gestire; esistono delle patologie orali che sono totalmente silenti ma che possono produrre dei danni irreversibili. Nel momento in cui si palesano con dolori, sanguinamenti o gonfiori, la malattia è già in una fase avanzata e quindi non risolvibile con interventi di routine ma richiedono cure con un costo biologico ed economico più elevato.

Quali sono i casi che le accadono più spesso?

Ai miei pazienti, quando mi dicono: “Mi sanguinano le gengive solo quando mi lavo i denti, due volte al giorno”, io tengo a sottolineare che le gengive sono un distretto del corpo pari ad un altro e rispondo sempre nello stesso modo: “Ma se ti sanguinasse un orecchio due volte al giorno ti preoccuperesti? Andresti da al pronto soccorso? Lo stesso vale per la tua bocca…”. Quindi le visite regolari dal dentista sono fondamentali per intercettare eventuali problemi prima che diventino gravi.

Quali sono gli interventi in questi casi?

Eccone alcuni:

🔹 Sedute di igiene orale professionale – La detartrasi, o pulizia dei denti, rimuove il tartaro e la placca batterica accumulati sulle superfici dentali e sotto il bordo gengivale. Questo aiuta a prevenire gengiviti e parodontiti, malattie che possono portare alla perdita dei denti.

🔹 Screening e diagnosi precoce – Durante i controlli periodici, il dentista può individuare carie iniziali, lesioni precancerose o problemi gengivali prima che si aggravino. La prevenzione è sempre meno invasiva e più efficace rispetto a un intervento tardivo.

🔹 Trattamenti personalizzati – Ogni paziente ha esigenze specifiche. Ad esempio, nei bambini possiamo applicare sigillature dentali per proteggere i molari dalla carie, mentre negli adulti possiamo intervenire con trattamenti parodontali per preservare la salute gengivale.

🔹 Educazione all’igiene orale – Spesso il problema non è solo la mancanza di igiene, ma il modo in cui viene effettuata. In studio possiamo insegnare tecniche corrette di spazzolamento e uso del filo interdentale, personalizzando i consigli in base alle esigenze del paziente.

PREVENZIONE, UN INVESTIMENTO PER LA SALUTE

Qual è il messaggio più importante che vorrebbe trasmettere ai lettori in occasione della Giornata Mondiale della salute Orale?

L’igiene orale è una questione di salute generale, non solo di estetica. Studi scientifici dimostrano che le infezioni del cavo orale possono avere un impatto negativo su organi come cuore e reni. Ad esempio, una parodontite trascurata può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e complicare condizioni come il diabete. L’obiettivo della prevenzione è evitare interventi complessi e costosi in futuro.

Per questo è fondamentale:

✅ Adottare una routine quotidiana di igiene orale corretta.

✅ Programmare controlli regolari dal dentista, almeno una volta all’anno.

✅ Prestare attenzione ai segnali di allarme, come sanguinamento gengivale, sensibilità dentale o alitosi persistente.

In questa Giornata Mondiale dell’Igiene Orale il messaggio più importante è semplice: la prevenzione inizia a casa, ma si completa in studio. Fare dell’igiene orale un’abitudine quotidiana e programmare visite regolari dal dentista è la chiave per un sorriso sano e duraturo. La tua bocca merita attenzione ogni giorno, non solo il 20 marzo!