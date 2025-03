Tra piante carnivore e ornamentali: Valerio Righi racconta Esotik Garden, il vivaio delle meraviglie

Il mondo delle piante ha qualcosa di magico, un universo fatto di colori, forme straordinarie e segreti evolutivi affascinanti.

A Gualdo Tadino, nella frazione Corcia, c’è un luogo dove scienza e passione si incontrano per dare vita a uno spettacolo straordinario: Esotik Garden, il vivaio fondato da Valerio Righi, biologo e appassionato coltivatore di piante rare.

L’appuntamento da non perdere è per domenica 30 marzo, giorno in cui Esotik Garden inaugurerà la sua nuova sezione dedicata alle piante ornamentali. Un’area ricca di fiori per ogni esigenza: dalle petunie e gerani da pieno sole alle ortensie e begonie per chi ama le zone d’ombra, senza dimenticare siepi, piante grasse e orchidee.

Ma Esotik Garden non è un vivaio qualunque: qui, accanto alle più classiche piante decorative, trovano spazio vere e proprie rarità botaniche.

Varcare l’ingresso è come entrare in un ecosistema a sé stante. In questo periodo le piante carnivore stanno ultimando il loro letargo, pronte a risvegliarsi e a sprigionare tutta la loro particolarità con forme e strutture che sembrano appartenere a un altro mondo.

Valerio Righi ci accoglie tra le serre, dove si respira la passione per una coltivazione che è insieme scienza e arte, pronto a raccontarci la storia e i segreti di questo vivaio unico nel suo genere.









































































.

Valerio, come nasce Esotik Garden e qual è la sua filosofia?

“Esotik Garden nasce da una passione coltivata fin da bambino. Ho sempre avuto una grande curiosità per il mondo delle piante, in particolare per quelle carnivore, e con il tempo ho deciso di trasformare questo interesse in una realtà imprenditoriale. La mia formazione scientifica mi ha permesso di creare un vivaio che non è solo un punto vendita, ma un centro di produzione e sperimentazione, dove selezioniamo e miglioriamo le specie per renderle sempre più affascinanti e robuste. Il nostro obiettivo è diffondere la bellezza e la rarità delle piante, offrendo esemplari difficili da trovare sul mercato.”

Quali sono le particolarità di Esotik Garden?

“Il nostro vivaio si distingue per la specializzazione nelle piante carnivore, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità. Abbiamo una grande cisterna da 50.000 litri per raccogliere l’acqua piovana, che ci permette di irrigare le piante senza sprechi. Inoltre, utilizziamo materiali riciclati per vasi e imballaggi. Ma la vera unicità sta nella ricerca e selezione genetica: ogni anno incrociamo e impolliniamo a mano le nostre migliori piante per ottenere varietà sempre più sorprendenti. Questo approccio ci ha portato a essere un punto di riferimento per gli appassionati di botanica, sia in Italia che all’estero.”

Domenica 30 marzo inaugurerete una nuova sezione dedicata alle piante ornamentali. Cosa potranno trovare i visitatori?

“Abbiamo lavorato per offrire un’ampia gamma di piante adatte a tutti i gusti e contesti: piante fiorite per balconi e giardini, siepi, cespugli, orchidee e piante grasse. Ma anche qui non potevano mancare le rarità: avremo specie insolite e difficili da reperire, selezionate con la stessa cura che mettiamo nelle piante carnivore”.

Il tuo nome è ormai noto tra gli esperti di piante carnivore. Come sei arrivato a ottenere questo riconoscimento?

“Coltivo piante carnivore dal 1998 e sono socio dell’Associazione Italiana Piante Carnivore dai primi anni 2000. Nel corso degli anni ho partecipato a concorsi e manifestazioni, vincendo diversi premi nelle cosiddette ‘Olimpiadi Carnivore’ per le piante più belle. Grazie a tutto ciò sono stato invitato come esperto in trasmissioni televisive come UnoMattina su Rai1. Inoltre tengo lezioni nelle scuole primarie e faccio divulgazione nelle fiere di settore. È un modo per avvicinare sempre più persone a questo mondo straordinario.”















.

Quali sono i progetti futuri di Esotik Garden?

“Abbiamo diversi progetti in corso. Il Progetto Sarracenia e il Progetto Nepenthes ci permettono di migliorare continuamente la qualità e la varietà delle nostre piante carnivore, sia attraverso la selezione naturale che la coltivazione in vitro. Inoltre, vogliamo espandere la vendita online e la nostra presenza nelle manifestazioni di settore. La nostra missione è rendere sempre più accessibili piante rare e affascinanti, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.”

Cosa diresti a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle piante carnivore?

“Direi di lasciarsi affascinare! Le piante carnivore sono straordinarie sia per la loro bellezza che per il loro adattamento evolutivo. Spesso si pensa che siano difficili da coltivare, ma in realtà con le giuste attenzioni possono dare grandi soddisfazioni. Nel nostro vivaio siamo sempre disponibili a dare consigli e supporto agli appassionati, dai principianti agli esperti.”

Dunque, che siate amanti delle piante carnivore, delle fioriture spettacolari o semplicemente curiosi di scoprire un angolo di biodiversità nel cuore dell’Umbria, Esotik Garden è una tappa imperdibile. L’appuntamento è per domenica 30 marzo con l’inaugurazione della nuova sezione ornamentale.