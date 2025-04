Slope protagonista al Fuorisalone della Milano Design Week con il podcast “Ospitalità 4.0”

Anche un pezzo di Gualdo Tadino tra i protagonisti della prestigiosa Milano Design Week 2025. Il podcast “Ospitalità 4.0 by Slope”, punto di riferimento nazionale per la formazione nel settore alberghiero, ha preso parte al Fuorisalone, ospite dell’evento “Next Place Hotel”, allestito presso lo spazio Canon di Via Savona 35.

Un contesto di respiro internazionale, concepito come hub creativo per architetti, designer e investitori del contract alberghiero, sotto la direzione artistica di Giulio Cappellini, nome di spicco del design mondiale. A fare da cornice, le soluzioni tecnologiche firmate Canon, pensate per ridefinire gli spazi dell’accoglienza attraverso l’interior decoration e l’innovazione visiva.

A portare la voce dell’hospitality tech made in Umbria è stato Edoardo Ridolfi, Direttore Marketing di Slope – software gestionale cloud nato proprio a Gualdo Tadino – e co-host del podcast, che ha moderato l’incontro “Imaging e Innovazione Digitale: Rivoluzionare l’esperienza degli ospiti nell’hotellerie”. Insieme a lui sul palco, Alessandro Montanini (Canon) e Luca Dallavalle (Portrait Studio), per un confronto serrato su realtà virtuale, personalizzazione dell’esperienza e nuovi strumenti digitali per il mondo dell’hospitality.

Slope, azienda gualdese fondata con una forte vocazione all’innovazione, è da anni punto di riferimento per centinaia di strutture ricettive italiane. Dal 2019, attraverso il podcast Ospitalità 4.0 – oggi con oltre 310 episodi – affronta temi chiave come il revenue management, la distribuzione online, l’automazione e la digitalizzazione operativa in hotel.

La presenza al Fuorisalone rappresenta un ulteriore riconoscimento al valore e alla visione dell’impresa gualdese, che coniuga tecnologia, cultura dell’accoglienza e divulgazione specialistica. Un ponte tra territori e innovazione.