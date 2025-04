La città si unisce per la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo

Sta per tornare uno degli eventi più sentiti e identitari di Gualdo Tadino: la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, che si svolgerà venerdì 18 aprile, con inizio alle ore 20:30.

La storica processione, che rievoca gli ultimi momenti della vita di Gesù, attraverserà il centro storico della città, coinvolgendo centinaia di figuranti e tanti cittadini e turisti in un’atmosfera di intensa spiritualità e raccoglimento.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta sabato 12 aprile nella sala consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, degli assessori Gabriele Bazzucchi e Giorgio Locchi, di membri dell’associazione della Sacra Rappresentazione e di diversi figuranti.

Alla guida dell’Associazione, per la prima volta, c’è Maria Chiara Pennacchioli, eletta di recente presidente. Nel suo discorso ha parlato con emozione e passione: “È per me un grande onore rappresentare questa realtà che è un pilastro della nostra comunità. Un momento di unione, riflessione e memoria storica – ha detto – La Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo è anche espressione viva della nostra identità e della nostra storia che desideriamo preservare e trasmettere.”

La neo presidente, che ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver riconsegnato in tempi brevissimi all’associazione la sede presso la scuola “Domenico Tittarelli attualmente interessata da lavori di ristrutturazione, ha ricordato due figure storiche dell’associazione, recentemente scomparse: Sergio Ponti e Reginella Mataloni, presidente e vicepresidente dell’associazione. “Cercheremo di onorare la loro memoria con il nostro impegno. Erano persone straordinarie, capaci di guidare con fermezza e umanità. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto che non sarà mai colmato, ma la loro passione e il loro impegno resteranno vivi nei cuori di tutto noi.”

Lo sguardo è ora rivolto al futuro: “Ci impegneremo a proseguire con nuove idee e innovazioni, nel rispetto delle tradizioni, coinvolgendo sempre più persone e giovani. Nel ricordo di Sergio e Reginella, in questa edizione non ci saranno grandi cambiamenti, ma qualche novità che svilupperemo ulteriormente nei prossimi anni.”

Il sindaco Presciutti ha sottolineato l’importanza della manifestazione e l’impegno degli organizzatori: “È un patrimonio storico e spirituale che merita di essere valorizzato e custodito con cura, grazie al lavoro silenzioso e prezioso di tanti volontari.”

Il nuovo consiglio direttivo è composto dalla presidente Maria Chiara Pennacchioli, dalla vice Sandra Pascucci, dalla tesoriera Beatrice Notari, dalla segretaria Lucia Passeri e dall’addetta alla comunicazione e relazioni esterne Simona Ceccarelli. Consiglieri sono Maria Pasquarelli, Mirella Paffi, Riccardo Lacchi, Sofia Marini, Giuliano Nati, Stefano Sabbatini, Christian Sabbatini, Anna Lucarelli, Francesco Macchiaroli, Giuliano Anastasi, Elisa Lucarelli, Chiara Sabbatini.

Tra le novità più significative annunciate in conferenza stampa vi è la partecipazione ufficiale dell’Ente Giochi e delle quattro Porte: San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino. Il presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, e il gonfaloniere Alessandro Cesaretti hanno espresso grande soddisfazione per questa collaborazione:

“Siamo certi che tanti portaioli, fazzoletto al collo, vorranno unirsi in processione, così da mostrare un segno di attaccamento alla nostra città, alla sua storica rievocazione in un momento di partecipazione collettiva”.

I portaioli accompagneranno, nella solenne Processione, il complesso scultoreo della Deposizione del Cristo, custodito nella chiesa di San Francesco il quale uscirà, dopo trent’anni, proprio questa circostanza.

La processione prenderà il via alle 20:30 da Via Bersaglieri, proseguendo per Corso Piave, Corso Italia, Piazza Martiri, Via Roberto Calai, Via Nucci, Via Cesare Battisti, per poi risalire Via Calai, quindi Via Franco Storelli, Giardini pubblici, ritorno in Piazza Martiri da Via Storelli con conclusione in piazza Mazzini dove verrà messo in scena “Il Lamento di Maria”, tratto da “Il Laudario Lirico” di Ruggero Guerrieri.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta da Gualdo News sui suoi canali Facebook e YouTube.