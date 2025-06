Palio di Primavera, trionfa Porta San Martino. Il somaro Nerino gran protagonista

È Porta San Martino a trionfare nell’edizione 2025 del Palio di Primavera, la sfida riservata ai giovanissimi portaioli che ha infiammato il centro storico gualdese con gare spettacolari e un grande entusiasmo.

I giallorossi, guidati dai priori Samuele Stella e Giulia Allegrucci, si sono imposti con autorità grazie a una prestazione superlativa del somaro Nerino, autentico dominatore delle corse, sia a carretto che a pelo.

Nerino, condotto dall’auriga Andrea Ingrosso e dal frenatore Giulio Stoinov, ha lasciato il segno sin dalla prima gara, completando il breve percorso della corsa a carretto in appena 20”93, infliggendo un distacco di quasi sei secondi al secondo classificato, San Facondino, con Piff (auriga Samuel Viventi, frenatore Filippo Gioia) che ha chiuso in 26″95, seguito da San Benedetto con il somaro Tex (auriga Matteo Angeletti, frenatore Gabriele Fioriti) che ha completato il percorso in 27″58, e San Donato con il somaro Belfagor (auriga Riccardo Bianconi, frenatore Lorenzo Calderini) che ha ottenuto 28″59″. Un tempo eccezionale, quello di San Martino, che ha entusiasmato il pubblico e indirizzato subito la competizione.

.

Non meno emozionante la prova del tiro con la fionda, in cui Riccardo Notari ha regalato un altro successo a San Martino al termine di un lunghissimo ed estenuante spareggio. Dopo una serie perfetta di tiri in sessione regolare, il giovane fiondatore giallorosso ha avuto la meglio su Jacopo Ceccarelli di San Donato solo al 18′ tiro di spareggio, in un lunghissimo duello mozzafiato, con Cristian Tini di San Benedetto eliminato in precedenza al quinto tiro di spareggio. A chiudere Porta San Facondino con Loris Cami, autore di un comunque buono 3 su 5. Un livello altissimo che conferma ancora una volta la straordinaria scuola gualdese in questa specialità.

La terza gara, il tiro con l’arco, è andata invece a Loris Cardoni di San Benedetto con l’ottimo punteggio di 47, davanti a Lorenzo Sannipoli di San Facondino (40), Matteo Scassellati di San Donato (31) e Mattia Veglianti di San Martino (29).