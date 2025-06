Nocera Umbra città cardioprotetta, sabato 14 giugno inaugurazione nuovo defibrillatore

Il Comune di Nocera Umbra da anni ha intrapreso un percorso di installazione di DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) in città.

In un primo momento le apparecchiature sono state posizionate presso gli impianti sportivi e dal prossimo sabato 14 giugno saranno presenti anche nel piazza principale della città, Piazza Umberto I.

PERCHE’ I DEFIBRILLATORI IN CITTA’ – La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti, ogni anno si verificano circa 60 mila casi.

Queste persone, se soccorse tempestivamente e in maniera adeguata, avrebbero invece una buona probabilità di sopravvivere, quindi è importante riconoscere la situazione di emergenza, chiamare il 118 e, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, essere in grado di intervenire con manovre e dispositivi elettronici salvavita.

L’unico modo per poter intervenire in un tempo così limitato è quello di avere sul territorio una forte dotazione di defibrillatori DAE, adeguatamente segnalati, e di cittadini in grado di saperli utilizzare.

COME FUNZIONA IL DAE – Il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), è un dispositivo salvavita che rileva le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca. È uno strumento elettromedicale automatico con una voce guida che, in alcune condizioni cliniche del paziente, è in grado di erogare una scarica elettrica al cuore per ristabilire il ritmo e può essere utilizzato da un qualsiasi cittadino, preventivamente formato.

Per questo motivo si organizzano corsi di formazione BLSD (Basic life support and defibrillation) e di aggiornamento, gratuiti, aperti a chiunque, per aumentare il numero di potenziali soccorritori in grado di riconoscere un arresto cardiaco, iniziare le compressioni toraciche e applicare al più presto un DAE.

Il tempestivo utilizzo del DAE riduce del 30% i decessi causati da arresto cardiaco.

L’inaugurazione del nuovo defibrillatore si terrà sabato 14 giugno alle ore 11 alla presenza delle autorità istituzionali e dei soggetti promotori dell’iniziativa.

Gli obiettivi principali del progetto, afferma il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, sono quelli di “diffondere la cultura del primo soccorso “laico” in situazioni di emergenza, formare “angeli custodi”, ovvero cittadini volontari, attraverso corsi BLS-D e diffondere sul suolo pubblico la presenza di defibrillatori semiautomatici DAE opportunamente segnalati. Una migliore sicurezza può essere costruita giorno dopo giorno con la collaborazione di tutti.“