Festa in municipio, sabato la cerimonia per il Basket Gualdo e i protagonisti degli Special Olympics

È stato un fine settimana da incorniciare per lo sport gualdese, che ha visto brillare i propri atleti su più fronti.

La Pizzicata Basket Gualdo ha conquistato la promozione in Serie B Interregionale, coronando una stagione straordinaria e riportando l’entusiasmo dei vecchi tempi nel movimento cestistico cittadino.

Non meno importante il risultato ottenuto dagli atleti Fabio Scaramucci e Veronica Rossi, protagonisti ai Play the Games degli Special Olympics che si sono svolti a Colleferro. Le vittorie conseguite dai due portacolori gualdesi potrebbero presto aprire loro le porte per la convocazione ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics, in programma nel 2027 a Santiago del Cile.

Per celebrare questi importanti risultati, il sindaco Massimiliano Presciutti e l’amministrazione comunale hanno invitato in municipio per un ricevimento ufficiale i protagonisti, dirigenze, staff e atleti, del weekend sportivo.

La cerimonia si terrà sabato 14 giugno alle ore 15.30 nella sala consiliare.

“Questi successi ci raccontano quanto sia viva e vitale la dimensione sportiva a Gualdo Tadino – ha detto Presciutti – Lo sport qui non è solo competizione, ma è comunità, crescita, inclusione e identità. Siamo fieri di tutti voi, ragazzi e società, perché con il vostro impegno fate grande la nostra città”.