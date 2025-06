Il Basket Gualdo travolge Fiumicino e 18 anni dopo torna in B2

Grande vittoria della Pizzicata Basket Gualdo che supera nettamente Fiumicino per 87-68 e torna in serie B2, oggi B Interregionale, a distanza di 18 anni, da quando nel 2007, battendo Budrio, conquistò la quarta serie nazionale. Quella era la squadra di Pappalardo, Palmieri, Scodavolpe, Bonamente e di molti giocatori gualdesi, allenata da Renato Sabatino.

Il filo rosso che unisce queste due squadre ha un nome e un cognome: Luca Paleco, all’epoca giovane play di quel roster e oggi il coach che ha guidato i biancorossi a una grandissima cavalcata in cui, da ottobre a oggi, sono state soltanto due le sconfitte tra stagione regolare, playoff e final four. Ora il nome dell’allenatore fabrianese, ma gualdese di adozione, si va ad aggiungere nella storia della palla a spicchi gualdese a quello di Giuliano Guerrieri, che portò Gualdo dalla serie D alla B2, e di Renato Sabatino.

E i complimenti si estendono alla società guidata dal presidente Saverio Pallucca, che, tenendo sempre d’occhio il bilancio, è riuscita a costruire un roster ultracompetitivo, come dimostrato dalla stagione che si è rivelata stellare sotto ogni punto di vista.

I nuovi “eroi” biancorossi sono i gualdesi Monacelli, Marini, Gramaccia e il capitano Samuele Moriconi insieme a Ferraro, Cola, Filahi, Vukobrat, Argalia e agli altri giovani che si sono sempre fatti trovare pronti quando chiamati in causa.

Nonostante alla vigilia non fossero pochi i timori nell’affrontare Fiumicino che negli ultimi tre mesi si era rinforzata pesantemente con gli arrivi dell’americano Oliver Lynch-Daniels e dell’italo-argentino Duilio Birindelli, grazie ai quali i laziali avevano vinto da ottavi i playoff del girone, la partita è stata praticamente un monologo gualdese, che ha preso il largo sin dalle primissime battute.

Chiuso il primo quarto avanti di 10 (24-14), gli uomini di Paleco hanno continuato a incrementare il vantaggio con il trascorrere dei minuti, andando al riposo lungo sul 45-30. L’andamento della partita è proseguito anche nel terzo quarto chiuso da Gualdo con +22 (72-50), praticamente una pietra tombale sull’esito finale.

Nonostante il tentativo di rientro di Fiumicino all’inizio dell’ultimo minitempo che riportava i laziali a -13, Gualdo non si è fatto prendere dal panico, continuando a martellare dall’arco la retina avversaria, grazie alla mani caldissime di Ferraro, Marini, Monacelli, Filhai e Vukobrat, cui si è aggiunto anche Gramaccia, e chiudendo in scioltezza negli ultimi minuti nei quali coach Sardo giustamente tirava fuori diversi titolari per evitare guai peggiori, in vista della seconda partita che Fiumicino affronterà domani pomeriggio.

Al termine festa grande al PalaSojourner dove sono arrivati oltre duecento tifosi biancorossi, festa che proseguirà questa sera in piazza Martiri con tutta la squadra e la società per celebrare con tutta la città la promozione in B2, la terza nella storia del Basket Gualdo.

Fiumicino: Okereke 13, Zappalà, Tebaldi 19, Tripodi ne, Manzo 7, Manzotti, Staffieri, Birindelli 7, Finamore, Lynch-Daniels 22. All. Sardo

Gualdo: Marini L. 18, Ferraro 24, Cola 6, Monacelli 10, Marini F., Gramaccia 5, Moriconi, Cello ne, Bordicchia ne, Filahi 13, Vukobrat 9, Argalia 2. All. Paleco

Parziali: 14-24, 16-21, 20-27, 18-15.

Progressivi: 14-24, 30-45, 50-72, 68-87.

Usciti per 5 falli: nessuno