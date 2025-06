Ruzzola, calcio femminile e basket: riconoscimenti a chi ha portato in alto il nome di Gualdo Tadino

Prosegue il periodo d’oro dello sport gualdese. Dopo i riconoscimenti al Gualdo Basket per la promozione in B Interregionale e agli atleti Special Olympics per le medaglie conseguite ai “Play the Games”, sabato 21 giugno la sala consiliare del municipio ha ospitato un nuovo momento di festa per altre tre eccellenze del territorio che si sono distinte a livello regionale e nazionale.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha omaggiato la Asd Ruzzola Rigali/Nocera, fresca vincitrice del Campionato Italiano 2025 di ruzzola a squadre – Categoria A. Un successo che non è solo sportivo, ma anche simbolico, legato alle radici e alle tradizioni locali: la ruzzola, infatti, è un gioco popolare storico che rappresenta un forte segno di identità.

Applausi anche per la Women Gualdo Calcio Under 15 che ha conquistato la Coppa Umbra di calcio a 5 femminile al termine di una stagione esaltante. Le giovani atlete, guidate da uno staff tecnico competente, sono la dimostrazione della crescita del movimento calcistico femminile in città.









.

Infine un riconoscimento speciale è andato per il secondo anno consecutivo a Valentina Baldelli, la cestista gualdese che ha contribuito in modo decisivo alla promozione in Serie A1 della Logiman Broni, facendo la differenza nei playoff per leadership e prestazioni.

Il sindaco ha consegnato le targhe ai protagonisti, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport: “Siamo felici – ha detto – di rendere omaggio a realtà diverse ma unite da una stessa passione. Ognuno di voi rappresenta un pezzo importante della nostra comunità, fatta di impegno, dedizione e amore per lo sport. Gualdo Tadino è orgogliosa di voi e vi augura ancora tanti successi”.