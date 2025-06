Scontro in Consiglio comunale, la maggioranza replica a Fdi: “Mistificazione totale della realtà”

Prosegue il botta e risposta politico a Gualdo Tadino dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale. Dopo le dure critiche sollevate dal gruppo Rifare Gualdo e dai coordinamenti comunale e provinciale di Fratelli d’Italia, è arrivata la risposta della maggioranza che, attraverso una nota ufficiale, condanna fermamente le accuse ricevute e difende l’operato dell’amministrazione comunale e della presidente del Consiglio, Flavia Guidubaldi.

“Prendiamo atto con rammarico dell’ennesimo comunicato stampa demagogico e saccente del gruppo consiliare di estrema destra“, esordisce la nota dei gruppi Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo, definendo “parole vuote, vittimismo mediatico e mistificazione totale della realtà dei fatti” le recenti dichiarazioni dell’opposizione.

La maggioranza accusa le esponenti di Fratelli d’Italia, “di civico e moderato non c’è nulla nelle loro azioni” viene sottolineato, di tenere una “condotta arrogante e provocatoria distanziandosi sempre di più dalla città per ergersi a tuttologhe onniscienti su tutti gli argomenti della società“.

I tre gruppi di maggioranza accusano Rifare Gualdo: “Mascherano dietro quella che definiscono “legittima osservazione” una mancanza di rispetto continua contro i consiglieri comunali di maggioranza mettendo in discussione ad ogni consiglio comunale le loro capacità intellettive, insinuando in maniera meschina che i loro voti siano il risultato di un’azione coercitiva condotta dagli assessori su di essi.”

Nel comunicato si respinge ogni accusa di gestione autoritaria e si evidenzia invece la collaborazione all’interno della maggioranza: “I consiglieri comunali di maggioranza collaborano costantemente con gli assessori e le decisioni unanimi adottate in consiglio rappresentano la diretta conseguenza di un dialogo costruttivo e condiviso”.

Viene inoltre sottolineato come la consigliera di minoranza, firmataria del regolamento oggi contestato, avesse a suo tempo contribuito a redigerlo e votarlo: “Tale dialogo sembra assente nel gruppo consiliare Rifare Gualdo, considerando la messa in discussione di un regolamento redatto e votato anche dalla consigliera di minoranza facente parte del medesimo gruppo”.

Parole di difesa nette anche nei confronti della presidente Guidubaldi: “Inaccettabili anche i continui attacchi alla Presidente del Consiglio Comunale, Flavia Guidubaldi, assoluta mancanza di rispetto istituzionale e personale”.

Secondo la maggioranza, Guidubaldi avrebbe gestito l’aula “con terzietà e pacatezza“, senza mai arrivare a misure estreme come l’espulsione o l’interruzione di interventi, nonostante “chi ininterrottamente ha disturbato i lavori consiliari“.

In riferimento all’episodio del “Taci!” rivolto dal sindaco alla consigliera Simona Vitali, la maggioranza sottolinea come proprio chi oggi si scandalizza per quel termine, abbia in passato utilizzato espressioni ben più forti: “Chi ha definito iettatrice l’Amministrazione Comunale e quotidianamente ci ricorda l’importanza del linguaggio, si sconvolge per un “taci” ma non chiede scusa per le sue continue offese”.

“La maggioranza può contare su persone che rappresentano diverse generazioni, territori, esperienze e ideologie politiche, una vera lista civica che rispecchia la sensibilità della città, accogliente ed inclusiva, viva e partecipe, attenta ai più fragili e ricca di associazionismo e volontariato; totalmente all’opposto di chi ancora non toglie i cartelloni delle elezioni regionali, in cui fra l’altro non è stata eletta, per autoincensarsi e compiacersi“, affermano le capogruppo Betti Sorbelli, Parlanti e Bartoccioni.

Il comunicato di Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo si conclude con un invito al rispetto e alla moderazione: “Non scenderemo mai a livelli di comportamento o di linguaggio che riteniamo irrispettosi o offensivi, poiché crediamo che il rispetto e la considerazione per gli altri siano fondamentali per costruire relazioni positive e costruttive”.