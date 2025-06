ESA, bando per assunzioni con limite di età: Viventi (FI) interroga il Comune e chiede spiegazioni

Finisce al centro del dibattito politico a Gualdo Tadino il recente avviso pubblico di selezione bandito da ESA S.r.l. Eco Servizi Appennino, la società partecipata del Comune che lo scorso aprile ha avviato la procedura per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di impiegati nell’area contabile-finanziaria.

A sollevare la questione è Fabio Viventi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, che ha presentato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta, indirizzata al sindaco, alla giunta e al presidente della partecipata. Al centro delle critiche la presenza nel bando di un limite di età massimo fissato a 45 anni, ritenuto dal consigliere “non supportato da alcuna motivazione oggettiva”.

Nell’interrogazione, Viventi sottolinea che “nell’avviso pubblicato da ESA S.r.l. sembrerebbe non esserci alcuna spiegazione inerente al limite di età fissato in 45 anni, età massima per poter partecipare” alla selezione.

Una scelta che – spiega – potrebbe violare la cosiddetta “seconda Bassanini”, la quale dispone che “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione”.

Proprio alla luce di questa normativa, Viventi afferma che “la mansione di impiegato area contabile non rientra nelle casistiche previste dalla legge Bassanini”, come invece accade per comparti specifici come quello militare o della sicurezza pubblica.

Il consigliere chiede quindi al sindaco e alla giunta “di conoscere quale è stata la motivazione oggettiva di inserimento del limite di età di 45 anni”, ritenendo che “non vi è alcuna normativa che introduce tale facoltà per gli enti pubblici o partecipate di enti pubblici”.

Inoltre domanda se ESA “rifarà l’avviso senza fissare il limite di età massimo o riaprirà comunque i termini del precedente togliendo appunto il limite”, così da consentire la partecipazione a una platea più ampia di candidati.

Viventi chiude chiedendo una “spiegazione esaustiva e motivata, in particolar modo da parte del Presidente di ESA S.r.l.”.