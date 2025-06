“La Favolosa” Gubbio, il grande momento è arrivato. Domenica la terza edizione della ciclostorica

Sta per iniziare il week-end della terza edizione della ciclostorica “La Favolosa” Gubbio – Memorial Mauro Procacci e dal punto di vista atmosferico le due giornate si preannunciano alquanto calde.

Gubbio – e anche Sigillo e Fossato di Vico – sono pronti per accogliere di nuovo la carovana de “La Favolosa” per trascorrere un’altra domenica all’insegna di sport, salute, socialità e valorizzazione del territorio.

Mentre rimangono aperte le iscrizioni consultando il sito www.lafavolosagubbio.it (nella home page c’è la guida), la manifestazione avrà inizio alle 18 di sabato 28 giugno con l’incontro pubblico nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale in piazza Grande.

Tifosi e appassionati, assieme ai rappresentanti istituzionali, potranno dialogare, scattare foto e ricevere autografi da due grandi ex campioni: Edita Pucinskaite e Claudio Chiappucci, il popolare “El Diablo”.

Entrambi saranno al via la mattina seguente impreziosendo la pedalata con bici e abbigliamento d’epoca organizzata dalla Speed Motor Bike con la collaborazione della Pro Loco di Branca.

Dalle 20 in poi, sempre di sabato 28, festa vintage in piazza San Giovanni con dj Rocco e la musica degli anni ’70, ’80 e ’90.

La mattina di domenica 29 tutti di nuovo in piazza Grande per il saluto degli Sbandieratori di Gubbio che, eseguendo i loro famosi saggi alle 9.20, fungeranno da eccezionale anteprima al via della ciclostorica, la cui partenza è programmata per le 9.30.

Invariata la geografia dei due percorsi, che misurano 58 e 31,5 chilometri, con un dislivello rispettivamente di 695 e 250 metri. Il primo ristoro è programmato nell’elegante scenario di Villa Montegranelli, con colazione per tutti, poi il gruppo del tracciato corto proseguirà alla volta dell’abbazia di Castel d’Alfiolo, dove è previsto un altro ristoro, mentre i partecipanti che sceglieranno il percorso lungo, o “Favoloso”, si dirigeranno verso il Castello di Colmollaro, nel quale sarà ubicato un altro succoso ristoro e scenderanno verso la ex stazione ferroviaria di Branca, sede della Pro Loco della frazione eugubina.

A quel punto prosecuzione verso Sigillo, dove nel ristoro allestito in piazza i ciclisti potranno assaggiare le prelibatezze del Monte Cucco.

Il tempo di risalire in sella e arriverà il tratto più impegnativo: lo strappo che conduce a Torre dell’Olmo e che riserverà una piacevole sorpresa, prima della pedalata in discesa verso Castel d’Alfiolo, ultimo posto di ristoro in attesa dell’arrivo in piazza Grande. Atto finale: il “Pasta Party” nelle sale degli Arconi, sotto la piazza principale.

I pacchi omaggio per i ciclisti partecipanti si possono ritirare fin dalle 9 di sabato 28 nel negozio “Bike System 360”, in via del Montello, ma per chi arriverà all’ultimo istante la consegna è prevista domenica 29 dalle 8 nella Sala degli Stemmi, praticamente nella linea di partenza.