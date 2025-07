Ferramenta Biancospino inaugura sabato 5 la nuova sede al Centro “La Bussola”. Una storia che continua

Un nuovo capitolo si apre per una delle attività storiche di Gualdo Tadino.

Sabato 5 luglio alle ore 16 la Ferramenta Biancospino inaugura la sua nuova sede presso il Centro Commerciale “La Bussola” a Palazzo Mancinelli, confermando la volontà di crescere, innovarsi, restando sempre un punto di riferimento per la città e per l’intero territorio.

Fondata il 1 gennaio 1981 da Mario Zeni e da sua moglie Silvana, la ferramenta ha rappresentato sin dall’inizio un presidio di competenza e affidabilità mantenuto per generazioni di clienti, professionisti e appassionati del fai da te. Un luogo in cui trovare non solo prodotti di qualità, ma anche ascolto e consulenze pratiche.

Il 1 gennaio 2012 il testimone dell’attività è passato a Claudio Bazzucchi e a sua moglie Elisa, che ne hanno mantenuto lo spirito originario, arricchendolo di nuova energia e professionalità. Negli anni successivi, il team si è consolidato con l’ingresso di Liliana e poi, nel 2015, di Alex, con l’introduzione del reparto legno e del servizio di taglio su misura, che ha ampliato ulteriormente l’offerta e la versatilità del punto vendita.

La nuova sede, pur se in spazi rinnovati, manterrà lo stesso approccio familiare e competente che ha sempre contraddistinto l’attività in quasi 45 anni. Una seconda fase che guarda al futuro senza dimenticare le radici, pensata per offrire praticità, comodità e una customer experience moderna.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i clienti che in questi anni hanno scelto e continuano a scegliere la Ferramenta Biancospino. La loro fiducia, costanza e affetto sono stati e continueranno a essere la spinta più importante per affrontare nuove sfide. Vi aspettiamo sabato 5 luglio alle 16 al Centro Commerciale La Bussola per continuare insieme il percorso”, sottolineano i titolari.

Ferramenta Biancospino quindi si rinnova ma non cambia identità: continuerà a essere un simbolo di solidità, attenzione al cliente e passione per il lavoro, garantendo soluzioni su misura, ampia disponibilità di prodotti e un servizio sempre puntuale.